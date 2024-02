Henk Spaan ziet 'geheime favoriet' voor de bekerwinst: 'Ik dacht toen...'

Feyenoord geldt na de overwinning op AZ in de kwartfinale van de KNVB Beker als torenhoge favoriet voor de eindwinst, maar Henk Spaan moet het nog zien. De columnist van Het Parool is onder de indruk van N.E.C. en ziet in de ploeg van trainer Rogier Meijer de ‘geheime favoriet’ voor de eindzege van het bekertoernooi.

Na een teleurstellend afgelopen seizoen, waarin N.E.C. genoegen moest nemen met de twaalfde plaats als eindklassering, is het momenteel een van de revelaties in de Eredivisie. De Nijmegenaren vinden zich na twintig wedstrijden terug op de zevende plaats en hebben ‘slechts’ zes punten minder dan nummer vier AZ en nummer vijf Ajax. Daarnaast verzekerden ze zich dinsdagavond ten koste van ADO Den Haag van een startbewijs voor de halve finale van de KNVB Beker.

In navolging van N.E.C. kwalificeerden ook SC Cambuur en Feyenoord zich voor de laatste vier. Het laatste ticket gaat donderdagavond naar FC Groningen of Fortuna Sittard. Wat de uitkomst van de loting voor de halve finale zaterdagavond ook mag zijn, iedereen lijkt in Feyenoord de topfavoriet voor de bekerwinst te zien. Spaan vlakt een Nijmeegse stunt echter niet uit. “De winnaar van deze wedstrijd wint de KNVB Beker’, zei de verslaggever voor het begin van Feyenoord-PSV (op 24 januari, red.). Ik dacht toen: jij onderschat N.E.C., vriend”, schrijft Spaan in Het Parool.

De journalist had de Nijmegenaren een paar dagen eerder nog knap een punt zien behalen op bezoek bij Feyenoord. “Tegen ADO won N.E.C. dinsdag ‘met de vingers in de neus’, voor zover een heel elftal met de vingers in de neus kan spelen”, vervolgt Spaan, die vooral onder de indruk is van Philippe Sandler. “De kalme heerser voor het doel van N.E.C. Kort na rust schudde hij zijn kalmte even van zich af voor een fantastische breedtesliding: een gamechanger noem ik hem. Het werd namelijk niet gelijk, maar een kwartier later maakte Proper, het andere toekomstige transferdoelwit van grotere clubs, een mooie 2-0. N.E.C. is de geheime favoriet voor de beker, geloof me.”