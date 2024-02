Henk Spaan: 'Na het noemen van zijn naam spuugt men op de grond'

Henk Spaan denkt dat Serdar Gözübüyük er verstandig aan doet om een tripje naar Noord-Londen voorlopig even over te slaan. De Nederlandse scheidsrechter had woensdagavond de leiding over de ontmoeting tussen FC Porto en Arsenal in de achtste finales van de Champions League. The Gunners kwamen erg matig voor de dag en gingen door een doelpunt diep in de blessuretijd met 1-0 onderuit, maar waren vooral niet te spreken over het optreden van de arbitrage.

Arsenal draaide de afgelopen weken op volle toeren in de Premier League. De formatie van coach Mikel Arteta won begin deze maand met 3-1 van Liverpool, zegevierde een week later met 0-6 bij stadgenoot West Ham United en versloeg afgelopen weekeinde ook Burnley met ruime cijfers (5-0). Aan vertrouwen geen gebrek richting het eerste duel met FC Porto, maar op bezoek bij de Portugezen slaagden de Noord-Londenaren er niet in hun topvorm te etaleren. Ze noteerden geen enkel schot tussen de palen en dreigen door een heel laat, maar fantastisch doelpunt van Galeno al voortijdig te worden uitgeschakeld in de knock-outfase van het miljardenbal.

Artikel gaat verder onder video

Volop huiswerk dus voor Arteta en zijn spelers, maar een deel van de achterban richtte z’n woede vooral op het optreden van Gözübüyük en zijn collega’s. De Nederlandse arbiter werd door de UEFA beloond met de aanstelling voor de heenwedstrijd tussen FC Porto en Arsenal, maar beleefde een zware avond. Hij floot liefst 36 keer voor een overtreding. Nog niet eerder dit seizoen lag het spel zó vaak stil wegens een vermeende overtreding. Daarnaast betrof de zuivere speeltijd slechts vijftig minuten. “Nederlandse scheidsrechters schijnen een goede naam te hebben bij de UEFA. Gözübüyük zal niet vergeten worden in de straten van Noord-Londen”, schrijft Spaan dan ook in zijn column Spaan geeft punten in Het Parool.

Drie spelers van Arsenal werden op de bon geslingerd, waaronder Declan Rice al na twee minuten. ‘Ten onrechte’, stelt Spaan, die het dus verstandig acht dat Gözübüyük zich voorlopig niet laat zien in de buurt van het Emirates Stadium. “Na het noemen van zijn naam spuugt men op de grond”, zo klinkt het. Spaan was overigens evenmin onder de indruk van Arsenal. Vooral buitenspelers Bakayo Saka en Gabriel Martinelli lieten het afweten. “Als Saka en Martinelli allebei spelen als een soort Bakayoko - veel dribbels, weinig rendement - en de Portugezen voetballen zoals Portugezen doen - gaan liggen bij het minste vermoeden van contact - heeft een Engelse club het moeilijk.”

Arsenal moet dus nog vol aan de bak om kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League veilig te stellen. De return in Noord-Londen staat op 12 maart op het programma.