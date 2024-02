Arsenal-fans woedend: Serdar Gözübüyük vestigt zeer negatief record in Champions League

Arsenal-supporters zijn donderdagochtend met een flinke kater wakker geworden. Het heenduel met FC Porto in de achtste finales stevende af op een doelpuntloos gelijkspel, maar resulteerde voor de Noord-Londenaren door een treffer diep in de blessuretijd toch nog in een 1-0 nederlaag. Het optreden van de ploeg van coach Mikel Arteta hield niet over, maar de fans zijn vooral niet te spreken over Serdar Gözübüyük. De scheidsrechter zorgde voor een negatief record in het huidige Champions League-seizoen.

Arsenal is (op papier) de grote favoriet om de volgende ronde in het miljardenbal te bereiken, maar moet over drie weken vol aan de bak om voortijdige uitschakeling te voorkomen. The Gunners maakten de afgelopen weken grootse indruk in eigen land, maar kwamen op bezoek bij FC Porto heel matig voor de dag. Ze produceerden voor het eerst in twee jaar met Arteta op de bank geen enkel schot tussen de palen. FC Porto verscheen daarentegen een aantal keer gevaarlijk voor het vijandelijke doel en kreeg diep in de blessuretijd loon naar werken, toen Galeno op schitterende wijze de bal in de touwen legde.

Artikel gaat verder onder video

Arsenal heeft dus veel huiswerk voor de return op 12 maart, maar supporters beklaagden zich woensdagavond ook over het optreden van Gözübüyük. “Geen excuses, Arsenal had moeite om Porto te breken en kansen te creëren. Maar kunnen we praten over hoe slecht de scheidsrechter was? De man gaf Porto vrije trappen toen hun spelers een overtreding op elkaar maakten”, zo klinkt het onder meer op X. Dat Gözübüyük zijn handen vol had aan de ontmoeting in Portugal blijkt ook wel uit de statistieken. Hij floot liefst 36 keer voor een overtreding. Het kwam in het huidige Champions League-seizoen nog niet eerder voor dat er zóveel overtredingen werden gemaakt. Daardoor lag het spel ook veel stil. De zuivere speeltijd bedroeg slechts vijftig minuten.

Opvallend is dat van beide ploegen Arsenal nog de meeste overtredingen beging (22 om 14). De bezoekers uit Noord-Londen hadden veruit het meeste balbezit (65% om 35%), maar deden daar dus heel weinig mee. Voor Arsenal dreigt zodoende de volgende teleurstelling in de knock-outfase van de Champions League. Ze kwalificeerden zich vorig jaar voor het eerst sinds het seizoen 2016/2017 voor het miljardenbal. Toen ging het in de achtste finales mis tegen Bayern München. In de zes voorgaande seizoenen gingen het ook al telkens mis in de eerste ronde van de knock-outfase. De laatste keer dat Arsenal zich verzekerde van een plekje bij de laatste acht was in het seizoen 2009/2010.