Hoofdrollen voor Jizz Hornkamp en Nicolas Isimat-Mirin in spektakelstuk tussen Heracles en Vitesse

Heracles Almelo heeft haar broodnodige zege binnen. Het werd 3-2 tegen Vitesse, dat nog wel een 2-0 voorsprong pakte. Voor het eerst in 6 thuisduels werden de drie punten zodoende in eigen huis gehouden. Een rode kaart voor Nicolas Isimat-Mirin was daarvoor nodig, want lang zag het er toch niet naar uit dat de Heraclieden zouden winnen. Jordy Bruijn en Jizz Hornkamp met twee doelpunten draaiden het duel volledig om.

Voor Vitesse was het deze avond erop of eronder. Zeker na de vrijdagavondzege van nummer 16 RKC Waalwijk De drager van de rode lantaarn won voor het laatst op 10 december van het vorige jaar en deed dat uitgerekend tegen de tegenstander van deze avond. Heracles Almelo kan ook al geen bijster goede cijfers overleggen in de laatste wedstrijden en dat bleek ook wel uit de eerste helft. Het moeilijk scorende Vitesse stond na een half uur spelen op een comfortabele 2-0 voorsprong.

Artikel gaat verder onder video

Amine Boutrah was al eerder gevaarlijk en ook Mexx Meerdink en Paxton Aaronson kwamen dichtbij. Het was aan de eerste competitietreffers van Kacper Kozlowski en Melle Meulensteen te danken dat Vitesse een verdiende 2-0 voorsprong pakte. Kozlowski deed dit na een prima voorzet van Carlens Arcus, Melle Meulensteen haalde kiezelhard van afstand uit en schoot wonderschoon raak. De eerste en enige kans van Heracles in het eerste bedrijf zorgde wel voor hoop in de Heraclesharten. Jordy Bruijn, gecontracteerd in de winterstop, liet Eloy Room kansloos kort na de 0-2 van de gasten. Die Almelose hoop kreeg vlak voor rust een flinke boost. Vitesse-aanvoerder Nicolas Isimat-Mirin verzamelde kort na elkaar twee gele kaarten en moest dus met rood van het veld af. Het bezorgde Edward Sturing direct weer kopzorgen vooraanvang van de tweede helft.

Die kopzorgen hadden kort na de thee al verlicht kunnen zijn, ware het niet dat Meerdink recht op doelman Michael Brouwer schoot. Het kwam Vitesse duur te staan. Eloy Room had nog wel antwoord op inzetten van Jizz Hornkamp en andermaal Jordy Bruyn, maar was in de aansluitende corner kansloos op de kopbal van Hornkamp, die alweer zijn vierde treffer in zijn laatste vier duels maakte. Met de 2-2 én het thuispubliek in de rug ging Heracles op weg naar meer. Bruijn kwam al dichtbij, maar het was te danken aan het tweede doelpunt van Hornkamp dat het thuispubliek het derde doelpunt kon bejubelen. De spits kopte een hoge voorzet van Emil Hansson heel knap binnen.

Diezelfde Hansson had het duel vlak voor het eind van de wedstrijd kunnen beslissen, maar zijn gekrulde inzet verdween net over de lat, waarna andermaal een poging van Hansson door Room werd gekeerd. Vitesse kon daar met de tien spelers die het over had niet veel tegenover stellen. De Arnhemmers kwamen uitstekend voor de dag in het eerste bedrijf, maar de rode prent en de daaropvolgende tegendoelpunten lieten de gifbeker vollopen en het geloof wegebben. Zo werd andermaal een zeer belangrijk verloren en wordt het voor Vitesse wel een aardig uitzichtloze positie waarin het zich bevindt. Heracles kan vooralsnog weer opgelucht ademhalen. Het gat tussen de Almeloërs en de directe degradatieplaatsen is middels deze zege gegroeid tot 10 punten.

Vitesse mag zich opmaken voor een heuze kelderkraker. Het ontvangt volgende week zondag FC Volendam. Heracles gaat in datzelfde weekend op bezoek bij PSV.