Afellay: 'Echt bizar, dit soort spelers zie je bijna niet meer op de voetbalvelden'

Ibrahim Afellay is onder de indruk van het optreden van Vitesse-aanvaller in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. De dribbelaar kon weliswaar niet voorkomen dat de Arnhemmers twee dure punten lieten liggen, maar dat lag niet aan hem. Hadj Moussa speelde zijn directe tegenstander helemaal dol, maar het ontbrak hem aan geluk in de afronding. Afellay is desondanks zeer te spreken over diens kwaliteiten.

Vitesse huurt Hadj Moussa van Patro Eisden, een satellietclub van Coley Parry. De veelbesproken beoogde eigenaar van de Arnhemmers, die vorige week echter te horen kregen dat diens overname niet is goedgekeurd. Moussa was in de Eredivisie weliswaar nog niet trefzeker, maar maakte met zijn dribbels wel al veel indruk. In de thuiswedstrijd tegen FC Volendam had hij het al helemaal op zijn heupen. “Die speelde echt een wedstrijd… Echt bizar. Dit soort spelers zie je gewoon bijna niet meer op de voetbalvelden”, sprak Afellay zondagavond zijn bewondering uit in Studio Voetbal.

Het thuisduel met FC Volendam had voor Vitesse drie punten moeten opleveren. Beide clubs begonnen met twaalf punten aan de degradatiekraker in Arnhem. FC Volendam opende al na drie minuten de score, maar drie minuten later stond het alweer gelijk. Vitesse kreeg vervolgens kans op kans, maar de bal wilde er niet in. Hadj Moussa had eveneens pech in de afronding, waardoor een beloning voor zijn goede optreden uitbleef. Maar Afellay heeft desondanks van hem genoten. “Het is gewoon een zaalvoetballer op het veld. Moet je kijken man. Die linksback zal vannacht wel een paar keer wakker worden. Mijn hemel, wat speelde hij (Hadj Moussa, red.) toch een geweldige wedstrijd, met name in de eerste helft. Zo’n geweldig mooie techniek.”

Volgens Afellay is Hadj Moussa dus het type vleugelspeler dat je vandaag de dag niet veel meer ziet op de velden. “Die kapbeweging… Je weet dat die gaat komen, maar tóch ga je. Omdat ‘ie zó goed uitgevoerd is. Je ziet nu heel vaak buitenspelers diepgaan, een schaarbeweging… Maar de manier waarop hij passeert…” Het is voor Vitesse te hopen dat Hadj Moussa zijn acties nu ook gaat omzetten in doelpunten en assists. De Arnhemmers vinden zich nog altijd terug op de laatste plaats, met weliswaar evenveel punten als FC Volendam maar wel al vijf en acht minder dan respectievelijk RKC Waalwijk en Excelsior.