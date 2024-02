Afellay: 'Geen discussie, dat is het eerste wat er moet gebeuren bij Ajax'

De vraag of John van ’t Schip moet aanblijven als hoofdtrainer van Ajax of dat de club iemand anders voor de groep moet zetten, zou volgens Ibrahim Afellay nu niet aan de orde moeten zijn. De voormalig voetballer van onder meer PSV en FC Barcelona acht het even belangrijk als noodzakelijk dat de Amsterdammers eerst een technisch directeur aanstellen. Afellay hoopt dat de huidige nummer vijf van de Eredivisie heeft geleerd van het recente verleden.

Na een lange zoektocht presenteerde Ajax vorig jaar mei Sven Mislintat als nieuwe technisch directeur. Daarmee had de club eindelijk een opvolger voor de bijna anderhalf jaar eerder vertrokken Marc Overmars. Mislintat stond voor een zware uitdaging. Niet alleen moest hij de selectie van Ajax zodanig op orde krijgen dat er weer om de prijzen gestreden kon worden, ook moest hij een besluit nemen over het hoofdtrainerschap. John Heitinga stond na het vertrek van Alfred Schreuder in januari vorig jaar als interim voor de groep en hoopte zelf langer de kans te krijgen, maar kreeg van Mislintat te horen dat de Duitser op zoek ging naar een nieuwe hoofdtrainer.

Artikel gaat verder onder video

Mislintat stelde tot verbazing bij velen Maurice Steijn aan als opvolger van Heitinga. Steijn vertrok een paar maanden later alweer uit Amsterdam, terwijl Mislintat nóg eerder de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrok. Van ’t Schip nam de taken van Steijn over, maar bekleedt normaliter vanaf volgend seizoen een andere rol binnen de club. “Dat was in de periode dat Ajax de nodige overwinningen bij elkaar speelde. Je moet het wel over de lange termijn bekijken”, reageerde Afellay zondagavond in Studio Voetbal op het feit dat hij een paar weken geleden nog zei dat Van ’t Schip moet aanblijven als hoofdtrainer.

De voormalig Oranje-international denkt dat de invulling van het hoofdtrainerschap voorlopig niet de belangrijkste taak is voor Alex Kroes, die over twee weken begint als algemeen directeur. “Ik vind dat er in deze geen discussie is over wie er wel of geen trainer moet worden. Ajax moet eerst een technisch directeur aanstellen”, vindt Afellay. “Straks stel je een trainer aan en die kan weer niet door een deur met de technisch directeur. De aanstelling van een technisch directeur is het eerste wat er moet gebeuren. Die kan dan gaan inventariseren, de spelers in kaart brengen. Vervolgens kan hij daar een trainer bij aanstellen en kunnen ze samen een selectie tot stand brengen. Je gaat nu toch niet eerst weer een trainer aanstellen en dán pas een technisch directeur. Je zou hopen dat ze van het verleden hebben geleerd”, doelde Afellay op de relatie tussen Mislintat en Steijn. Het werd dit seizoen al snel duidelijk dat zij niet elkaars beste vrienden waren. “Dat was geen match. De rest is geschiedenis”, besloot Afellay.