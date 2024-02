'Ik heb nog niks van Ajax gehoord, maar sta zeker open voor een gesprek'

is nog niet door Ajax benaderd om te praten over een verlenging van zijn contract. De verbintenis van de dit seizoen doorgebroken middenvelder loopt in de zomer van 2026 af.

"Ik heb nog niks van Ajax gehoord", zegt Hlynsson desgevraagd in gesprek met De Telegraaf. De twintigjarige IJslander staat er wel voor open om langer in de Johan Cruijff ArenA te blijven. "Ja, als ze komen, sta ik zeker open voor een gesprek. Ajax is een van mijn droomclubs."

Waar Hlynsson niet van plan is Ajax op korte termijn te verlaten, hoopt hij in de toekomst wel een keer de stap te maken naar een topcompetitie. "Engeland is voor mij het hoofdpodium. Ja, dan moet ik nóg meer naar de sportschool. Al zie je daar ook spelers die niet heel groot en sterk zijn."

Waar Hlynsson niet lang geleden nog een onbekende speler was, is hij inmiddels niet meer uit het team van de huidige nummer vijf van de Eredivisie te denken. "Ik vind het moeilijk om over mezelf te praten, maar ik denk wel dat ik veel met mijn hoofd voetbal. Ik ben me goed bewust van hetgeen er om me heen gebeurt. Daarnaast ben ik vrij technisch."

Hoewel Hlynsson zich knap ontwikkelt, realiseert hij zich dat er nog genoeg ruimte voor verbetering is. "Ik moet meer creëren voor mijn ploeggenoten. Niet alleen qua assists, maar ook door met mijn loopacties ruimte te maken, waardoor zíj de kansen krijgen. Dat zie je niet terug in statistieken, maar is wel heel belangrijk voor het team. In de Eredivisie heb ik nu zes keer gescoord. Tien zou een mooi aantal zijn."