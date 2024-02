Jaap Stam keert als hoofdtrainer terug op de Nederlandse velden

Jaap Stam is met ingang van volgend seizoen weer te bewonderen op de Nederlandse velden. De voormalig voetballer van onder meer Ajax, PSV en Manchester United gaat in zijn geboorteplaats Kampen aan de slag als hoofdtrainer van DOS, dat momenteel uitkomt in de tweede klasse. Stam heeft voor één seizoen getekend.

De voormalig Oranje-international begon in de zomer van 2014 aan zijn eerste trainersklus bij Jong Ajax. Stam stond vervolgens ook aan het roer bij Reading, PEC Zwolle en Feyenoord, alvorens in mei 2020 de oversteek te maken naar de Verenigde Staten. Het huwelijk met Cincinnati hield 47 wedstrijden stand. Stam kwam vervolgens vooral in beeld als analist op Viaplay, de zender waarvoor hij regelmatig vanuit Old Trafford zijn licht laat schijnen over het spel van Manchester United.

Met ingang van volgend seizoen mag hij zijn kennis over het spelletje weer vertalen naar het veld. DOS Kampen maakt vrijdagmorgen definitief melding van de aanstelling van Stam. De amateurclub is vanzelfsprekend erg verheugd met de terugkeer van de ooit bikkelharde verdediger. Stam zelf kijkt er eveneens naar uit om aan de slag te gaan bij de club waar het voor hem ooit allemaal is begonnen. “Ik vind het fantastisch om terug te keren bij de club waar ik ooit begonnen ben. Afgelopen jaar heb ik op de achtergrond al geholpen met het opzetten van de jeugdopleiding en toen kwam het verzoek of ik een grotere rol wilde bekleden als hoofdtrainer”, zo klinkt het op de clubsite.

Stam gaat zijn werkzaamheden als analist bij Viaplay combineren met het hoofdtrainerschap bij DOS Kampen. Volgens de oud-speler van ook Willem II, Lazio en AC Milan zijn daar ‘goede afspraken’ over gemaakt. Arend Runia, de voorzitter van DOS Kampen, is erg gelukkig met de aanstelling van Stam. “Jaap komt na 32 jaar weer thuis op De Maten. Daar zijn we heel blij mee. Hij is voor elke Dosser een inspiratiebron en bovendien heeft hij alle capaciteiten in huis om de volgende stap te zetten met onze jonge, talentvolle hoofdmacht.”