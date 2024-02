Topinfluencer Jade Anna van Vliet is met een zeldzame reactie gekomen op de geruchten over haar relatie met Ajax-middenvelder . In een video op TikTok zegt Jade Anna dat ze verrast is door de geruchten dat ze uit elkaar zouden zijn.

In het programma Roddelpraat werd woensdag beweerd dat het bekende koppel uit elkaar zou zijn en dat Jade Anna een burn-out zou hebben. Daardoor ontving ze veel verontruste berichten, ook van vrienden en familie. Een dag na de uitzending van Roddelpraat plaatste Jade Anna een foto met Taylor op Instagram, waarmee ze leek aan te geven dat er geen sprake was van een breuk.

Artikel gaat verder onder video

In een nieuwe video op TikTok weidt ze influencer verder uit. “Mensen om me heen vragen me: 'Gaat het wel goed met je? Ik wilde het toch even checken...' Of over mijn relatie die uit zou zijn. Ik sta er echt van te kijken”, zegt ze. “Ik dacht: laat ik dit keer mijn relatie een beetje privé houden, want ik merk dat het openbare liefdesleven toch niet helemaal voor mij is. Dus hier even een update van mij naar alle vrienden en familie: het gaat goed met me.”

