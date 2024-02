Jan Joost van Gangelen moet bij akelige beelden meteen denken aan Steven Berghuis

De Eretribune opent de uitzending van zaterdagavond met de doelpuntenviering van Ramón Sosa, vorige week in de Argentijnse competitie namens Club Atlético Talleres tegen Club Atlético Rosario Central. Nadat de Paraguayaanse aanvaller wist te scoren, zette hij een zeer ongelukkige knieschuiver in waarbij hij bleef haken in het gras.

Het moment wordt aan het begin van de uitzending op ESPN aangehaald door Mario Been. “Je weet: mijn knieën zijn niet zo best. Daar ben ik ook voor afgekeurd. Ik heb één kunstknie en mijn andere knie is eigenlijk ook toe aan een kunstknie”, leidt de analist en trainer in ruste de aklige beelden van Sosa in. “Die goal kwam voorbij en ik dacht: oeh. Hij blijft ook een tijdje zitten, kijk! Je kunt jezelf echt zwaar blesseren.”

Talleres’ Ramón Sosa attempting a knee-slide celebration “like in the Premier League” on an Argentinian pitch in summer.



I wasn’t aware that this was renowned as a Premier League thing but Argentines even call it “a Premier League knee-slide”! pic.twitter.com/UwViazwOmf — Tears at La Bombonera (@BomboneraTears) February 4, 2024

Collega-analist Kees Kwakman vindt het onbegrijpelijk dat voetballers er na doelpunten voor kiezen om een knieschuiver in te zetten op het veld. Volgens Kwakman vergroot deze manier van juichen het risico op blessures. “Dit is nou precies wat Leo Driessen (voetbalcommentator bij ESPN, red.) altijd zegt: juich normaal!”

“Ik moest bij dit moment meteen denken aan Berghuis. Die deed ook een keer zo’n rare actie”, vult presentator Jan Joost van Gangelen aan, refererend aan de doelpuntenviering van de Ajax-aanvaller in mei 2022 tegen sc Heerenveen. “Ik denk dat hij even een momentje voor zichzelf nam om te kijken of zijn knieschijven er überhaupt nog in zaten”, zegt Van Gangelen over Sosa, die de wedstrijd overigens wel gewoon kon volmaken.