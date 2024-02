John van 't Schip ziet geen excuses meer voor basisklant: 'Ik zeg niet dat het allemaal zijn schuld is, maar...'

Ajax-trainer John van 't Schip is kritisch op het optreden van in de wedstrijd tegen SC Heerenveen. De Kroatische linksachter had op zijn trainer een goede indruk gemaakt in de wedstrijd tegen PSV, maar heeft zijn coach zondagmiddag in het Abe Lenstra Stadion teleurgesteld.

Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd in Friesland wordt Van 't Schip gevraagd naar het optreden van Sosa, waar hij niet al te enthousiast op reageerde: “Het blijft een positie waar we problemen hebben", geeft de trainer van de Amsterdammers direct toe. "De ene week hebben we Martha en de andere week weer Sosa. We dachten na vorige week dat hij er zou staan. Ik zeg niet dat het allemaal zijn schuld is, maar het is wel zo dat we op die positie gewoon kwetsbaar zijn", is de trainer duidelijk.

Als Van 't Schip zoekt naar mogelijke verklaringen voor het moeizame seizoen dat Sosa - vooral in defensief opzicht - doormaakt in Amsterdam, kijkt hij naar de eerdere clubs van Sosa: “Misschien is hij het niet gewend", stipt de trainer aan. Hij heeft altijd gespeeld in een vijfmans verdediging. Ondertussen is dat ook geen excuus meer", voegt Van 't Schip wel direct toe. "Want bij Kroatië speelt hij ook in een team met vier spelers achterin. Bij ons heeft hij tegen AEK Athene goed gespeeld en ook tegen PSV was hij goed.”