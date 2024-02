Karim El Ahmadi weet het zeker: ‘Hij heeft laten zien dat hij klaar is voor het EK’

Karim El Ahmadi denkt dat klaar is voor het EK. De analist is onder de indruk van de Ajacied, en noemt hem zelfs de Speler van het Weekend. De analist van ESPN vindt dat Ronald Koeman Brobbey moet meenemen naar het EK, zo zegt hij bij Bellen Met…

Ajax pakte afgelopen zaterdag een punt tegen koploper PSV (1-1 eindstand). Brobbey was met een knappe assist op Steven Berghuis belangrijk bij de openingstreffer. El Ahmadi is zeer te spreken over het optreden van de Ajax-spits. “Hij deed het natuurlijk niet in zijn eentje, maar bijna wel”, begint hij bij ESPN.

“Hoe hij de ballen voorin vasthoudt is heel belangrijk voor Ajax om verder te voetballen. Ik hoor mensen steeds zeggen dat hij technisch niet goed is, maar daar ben ik het niet mee eens. Zijn aannames en kaatsen zijn technisch juist heel goed, de bal plakt aan zijn voet”, gaat de oud-speler van onder meer Feyenoord en Aston Villa verder.

Brobbey verkeert al weken in uitstekende vorm, en dus vindt El Ahmadi dat de spits mee moet naar het EK. “Iedereen zegt steeds dat je hem moet beoordelen in de grote wedstrijden. Nou, dit was een grote wedstrijd en hij heeft laten zien dat hij klaar is voor het EK.”