Kees Kwakman walgt van Ajax-supporters: 'Dat doe je gewoon niet, dit is zo verschrikkelijk!'

Kees Kwakman is niet te spreken over het feit dat Ajax-middenvelder zondagmiddag werd uitgejoeld tijdens zijn wissel. Het jeugdproduct van de Amsterdammers ging in de 65e minuut naar de kant, waarna een groot deel van het stadion ging juichen. Hetzelfde gebeurde donderdag tijdens de wedstrijd tegen het Noorse FK Bodø/Glimt.

"Overigens, dat uitfluiten van eigen spelers, daar moeten ze lekker mee doorgaan", zegt Kwakman cynisch, die vindt dat spelers nooit op deze wijze uitgejoeld moeten worden in een stadion: "Ik vind dat dit in het algemeen niet kan. Je kan van alles vinden van Taylor, maar dit doe je niet. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Ze zouden het hier ook moeten hebben geleerd van Daley Blind, die het ook is overkomen", voegt Kwakman in de nabeschouwing van het duel tussen Ajax en NEC op ESPN nog toe.

Donderdag werd er in de Johan Cruijff ArenA ook massaal gejuicht toen Taylor van het veld ging in het duel tegen FK Bodø/Glimt. Zondag vond het opnieuw plaats en Kwakman vraagt zich af wat de supporters van Ajax hiermee denken te bereiken: "Het gebeurt wel vaker bij andere clubs ook. Je zag ook echt aan Taylor dat hij er moeite mee had. Wat wil je er nou mee bereiken", vraagt de analist van ESPN zich tot slot af.