Kenneth Perez en Marciano Vink geloven ogen niet: ‘Niet normaal, wát een speler!’

Kenneth Perez en Marciano Vink zijn zondag gigantisch onder de indruk geraakt van . De 22-jarige rechtsbuiten van Vitesse was in het thuisduel met FC Volendam (1-1) voortdurend een plaag voor de defensie van de bezoekers.

Hadj Moussa werd in de winterse transferperiode op huurbasis door Vitesse opgepikt bij de Belgische tweedivisionist Patro Eisden Maasmechelen. Tegen FC Volendam mocht hij voor het eerst in de Eredivisie vanaf het begin meedoen bij de geplaagde Arnhemmers. Hij maakte een daverende indruk. “Wát een speler!”, is Perez zondagavond in het televisieprogramma Dit Was Het Weekend van ESPN dolenthousiast over de Algerijn.

Artikel gaat verder onder video

“Niet normaal”, vult collega-analist Vink aan over Hadj Moussa. Perez legt vervolgens uit dat voor het eerst hij met collega-analist Vink ‘gevochten’ heeft over wie de analyse over een bepaalde speler mag doen: "Ik heb geprobeerd om deze piero af te pakken, maar dat is niet gelukt." Vink: “Ik zat thuis en dacht: ik moet snel even onze man van de piero appen dat ik deze wil doen.”

Vink zet vervolgens uiteen hoe Hadj Moussa zijn directe tegenstander George Cox tureluurs speelde met diverse fraaie acties. “Cox werd he-le-maal gek. Hij is ook gewisseld in de rust. Terecht, want hij had helemaal geen vat op deze speler. Ik heb heel lang niet meer gezien dat een speler echt op de vierkante meter zó gevaarlijk kan zijn met een prachtige kap. Hij was echt veruit de gevaarlijkste speler op het veld.”

“Voor de oudere kijkers: Eric Viscaal was de laatste speler die ik heb gezien met zo’n kap”, vervolgt Vink, refererend aan vleugelaanvaller die van 1986 tot 1988 voor PSV speelde. “Bij Eric Viscaal wist je wat er ging komen, je wist dat je uitgekapt ging worden. Je stelde je erop in en tóch lukte het hem weer. Ieder keer weer. Dat geldt voor Hadj Moussa ook.”