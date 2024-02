Kenneth Perez sneert: ‘Goed gezien, toch nog een geslaagde transfer van Feyenoord’

maakte afgelopen weekend een goede indruk op Kenneth Perez in het uitduel van Feyenoord met AZ (0-1). De Duitse doelman werd al in de eerste helft ingebracht door een blessure van Justin Bijlow en hield Feyenoord met enkele goede reddingen op de been in Alkmaar.

“Wellenreuther doet het echt fantastisch”, zegt Perez maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN. Het waren voor de Duitse goalie zijn eerste speelminuten sinds oktober 2023. “Hij had een tijdje niet gespeeld, maar hij kwam erin en hij was klemvast en zeker. Er was geen spatje onzekerheid te zien. Daar moeten ze bij Feyenoord wel blij mee zijn”, vindt de Deense analist.

Journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad is ook te gast in het voetbalpraatprogramma. Hij legt uit dat Feyenoord met het aantrekken van Wellenreuther heeft geanticipeerd op de blessuregevoeligheid van Bijlow. Nadat Wellenreuther vorig seizoen door Feyenoord werd gehuurd van Anderlecht, namen de Rotterdammers hem afgelopen zomer voor ongeveer één miljoen euro definitief over van de Belgische club. “Dat was met het idee dat hij weleens aan de bak zou moeten”, licht Gouka toe.

“Dat hebben ze goed gezien. Toch nog een geslaagde transfer van Feyenoord dus”, vult Perez cynisch aan, waarna de oud-middenvelder een brede glimlach niet kan onderdrukken en in lachen uitbarst. Perez start daarmee een discussie aan tafel over de recente inkomende transfers van Feyenoord. De meeste worden als onsuccesvol beschouwd. Geconcludeerd wordt dat onder anderen buitenspeler Luka Ivanusec het niet waar weet te maken. Gouka: “Dat begint wel een probleem te worden. Hij heeft tot op heden niet aan kunnen tonen dat hij mee kan in het spel dat Feyenoord wil spelen. Hij kan niet mee in de intensiteit van hem verlangt.”