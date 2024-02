Kevin van Veen meldt live op televisie vertrek uit Keuken Kampioen Divisie

Het huwelijk tussen en FC Groningen is (voorlopig) beëindigd. De ervaren spits keert terug naar Schotland, waar hij gaat spelen bij Kilmarnock, meldt Van Veen hoogstpersoonlijk op televisie.

De aanvalsleider vertelde donderdagavond op ESPN dat hij komend halfjaar in Schotland actief is. “Ik ga terug naar Schotland, aangezien mijn situatie hier wat moeilijk is. Ik ga proberen mijn plezier in het voetbal terug te vinden en dichter bij mijn dochter te zijn. Dat is mentaal belangrijk voor mij”, sprak de Brabander bij de voetbalzender.

Van Veen vertrekt op huurbasis naar Kilmarnock, de nummer vijf van de Schotse competitie. Die club was, samen met St. Mirren, in de race om de handtekening van de spits. “Ik heb een iets ander gevoel bij de trainer van Kilmarnock. Ik ben een gevoelsmens, dus daar ga ik voor. Het wordt op huurbasis tot de zomer. Dat is het beste wat financieel gedaan kon worden”, legt de aanvaller uit.

“Ik zat zelf op een andere club te wachten (Hearts, red.), maar dat ging niet door”, jammert hij vervolgens. Van Veen kwam afgelopen zomer vol bombarie naar Groningen, waar hij zijn torenhoge ambities niet onder stoelen of banken schoof. Na een matige start verdween de 32-jarige uit de basiself van trainer Dick Lukkien.