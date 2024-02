NEC-trainer Meijer begrijpt niets van beslissing KNVB: 'Van de zotte, verzoek van Ajax wordt wél gehonoreerd'

NEC-trainer Rogier Meijer baalt ervan dat zijn ploeg komende vrijdag, drie dagen na de halve finale van de KNVB Beker, alweer in actie moet komen in de Eredivisie. De Nijmeegse club verzocht de voetbalbond de uitwedstrijd tegen FC Volendam met een dag uit te stellen, maar ving - tot onbegrip van de trainer - bot bij de KNVB. Meijer verwijst in zijn reactie naar Ajax, dat een vergelijkbaar verzoek wél gehonoreerd zag worden.

Meijer leidde zijn elftal dinsdagavond in Leeuwarden naar de bekerfinale, door na verlenging af te rekenen met SC Cambuur. Ondanks de euforie rond die prestatie liet de trainer na afloop van de wedstrijd zijn frustraties de vrije loop in gesprek met Voetbal International. "We hebben geprobeerd om de wedstrijd naar zaterdag te verplaatsen", legt Meijer uit.

Daarbij verwijst hij naar Ajax, dat het dinsdag wél voor elkaar kreeg om een duel, in dit geval de thuiswedstrijd tegen Excelsior die voor zondag 28 april op de agenda stond, te laten verplaatsen naar woensdag 24 april. Dat had alles te maken met de mogelijkheid dat de vrouwenploeg van de Amsterdammers op de 28ste mogelijk een halve finalewedstrijd in de Women's Champions League af moeten werken. Daartoe moet de club in maart in de kwartfinales van het toernooi over twee wedstrijden af zien te rekenen met Chelsea.

Meijer heeft geen goed woord over voor handelswijze van de KNVB, die het Amsterdamse verzoek wel goedkeurde maar dat uit Nijmegen niet: "Het was een verzoek van het eerste van Ajax. Dat wordt wél gehonoreerd. Wij spelen hier een verlenging en moeten vrijdag weer spelen. Dat vind ik eigenlijk van de zotte. En toch gaan we het doen. We overnachten in Leeuwarden, rijden woensdag terug en gaan ons voorbereiden op Volendam", laat de trainer optekenen.