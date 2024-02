SC Cambuur strijdend ten onder: Japanners bezorgen NEC plek in de bekerfinale

De eerste halve finale van de KNVB Beker is een prooi gebleken voor NEC. De ontmoeting met SC Cambuur was een chaotische. Het ging continu heen en weer en er was niet één partij duidelijk de betere. De ploeg uit Leeuwarden opende in de eerste helft de score, maar na de gelijkmaker in de tweede helft trok NEC in de verlenging aan het langste eind: 1-2. De Nijmegenaren kunnen zich gaan opmaken voor een wedstrijd om de felbegeerde dennenappel, op 21 april in De Kuip.

Aan het Cambuurplein was de sfeer voor de wedstrijd enorm goed. Alles werd uit de kast gehaald voor de wedstrijd van het jaar. Enorm veel vuurwerk, veel vlaggen en de nodige vocale ondersteuning. Zowel het thuispubliek als de uitsupporters hadden een enorme sfeeractie voorbereid, voor hun belangrijkste wedstrijd van het seizoen tot nu toe.

In de eerste twintig minuten kwam het gevaar vooral van de gasten uit Nijmegen. Koki Ogawa schoot op de paal, en Sontje Hansen zag zijn bal op de lat uiteenspatten. Cambuur had wel veel de bal, maar kwam niet echt tot concrete mogelijkheden. Tot halverwege de eerste helft, want de eerste échte kans was meteen raak. Roberts Uldrikis kopte in de 24e minuut Cambuur op voorsprong tegen NEC: 1-0.

Na de voorsprong voor de thuisploeg, was het toch vooral NEC wat de dienst uitmaakte in Leeuwarden. Ondanks het overwicht kwam de uitploeg niet tot scoren in de eerste helft van de halve finale van de beker. Cambuur behield de voorsprong na 45 minuten, en de spelers gingen met een tussenstand van 1-0 aan de thee.

De tweede helft begon rommelig. Na drie minuten kon de scheidsrechter de wedstrijd stilleggen, nadat er allemaal lichtkogels boven het stadion zweefden. Gedurende de hele partij werd er vuurwerk afgestoken buiten het stadion. Of het de spelers van Cambuur geholpen heeft is maar de vraag, want NEC werd sterker en sterker na de rust.

Het harde werken van NEC werd in de zestigste minuut beloond, want Ogawa schoot de gelijkmaker tegen de touwen: 1-1. Na het doelpunt van Ogawa bleven de gasten uit Gelderland proberen op voorsprong te komen. De goal van Yannick van Osch werd omgetoverd tot een heuse ‘schiettent’. Vanaf de 65e minuut werd de wedstrijd redelijk tam. Beide ploegen vielen niet echt meer heel veel aan, wat een verlenging betekende na negentig minuten.

Ook in het begin van de verlenging was het vooral NEC dat de dienst uitmaakte in Leeuwarden. Op papier heeft de formatie van Rogier Meijer ook gewoon de betere spelers. In de 99e minuut was daar Kodai Sano met de voorsprong voor de Eredivisieclub: 1-2. Cambuur lukte het niet meer om te scoren in de verlenging. Na ruim twee uur voetballen is de eerste finalist een feit: NEC treedt aan in de bekerfinale. Of dat tegen Feyenoord of FC Groningen is zal op donderdag bepaald worden.