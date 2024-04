Feyenoord en NEC bereiden supporters op fraaie wijze voor op bekerfinale

Feyenoord en NEC zijn klaar voor de bekerfinale. Op social media hebben de mediateams van beide finalisten op fraaie wijze geprobeerd de supporters warm te maken voor het duel. Dat leverde een aantal schitterende video’s en afbeeldingen op.

Feyenoord wist al dertien keer beslag te leggen op de KNVB Beker. In een van de video’s op sociale media blikken de Rotterdammers terug op eerdere succesvolle finales. Vervolgens plaatste Feyenoord ook nog video’s waarin Het Legioen de spelers toespreekt en waarin de mooiste momenten in de huidige bekercampagne worden laten zien.

Bij NEC leven ze hun droom en hanteren daarom de hashtag #DieDroomIsEcht. De Nijmegenaren stonden vier keer eerder in de bekerfinale, maar wisten nog nooit te winnen. In een mooie video op de Nijmeegse kanalen volgen we een vrachtwagen die vertrekt vanaf het Goffertstadion en steeds dichter bij De Kuip in Rotterdam komt. In een andere post zien we afbeeldingen van de nu nog lege straten van Nijmegen en Tjaronn Chery in het speciale tenue voor de bekerfinale.

