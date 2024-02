Kwakman ziet progressie: 'Hij loopt onder Van ’t Schip twee kilometer meer dan onder Steijn'

liet zaterdag na om Ajax een overwinning op PSV te bezorgen. De middenvelder miste in de slotfase een goede kans: hij schoot van dichtbij hoog over. Het was niet zijn enige gemiste kans dit seizoen, zo merkt Kees Kwakman zondagavond op bij Dit was het Weekend op ESPN.

Taylor kreeg na de wedstrijd al kritiek van zijn ploeggenoot Brian Brobbey. “Ik zei nog tegen hem: wat doe je allemaal daar? Hoe hij die bal zo over schiet…”, zei de spits van Ajax, die volgens Kwakman een punt heeft in zijn kritiek.

“Hij heeft wel gelijk. Taylor krijgt eigenlijk elke wedstrijd kansen en is bij gevaar betrokken. Maar het afwerken…”, zegt de analist. “Ik heb de statistieken. Hij heeft hetzelfde aantal schoten als vorig seizoen, dus hij komt vaak in schietpositie. Vorig seizoen ging zeventien procent van zijn schoten erin, dit seizoen drie procent. Het is goed dat hij vaak in de positie is, maar het schort nog aan het afwerken.”

Taylor maakt meer meters

Kwakman is over andere aspecten van het spel van Taylor goed te spreken. “Ik vond dat hij goed speelde tegen PSV. Je zag hem steeds meer aanvallende loopjes maken, dat doet hij wel vaker. Zeker met Brobbey heeft hij een goede klik.” De oud-voetballer toont ook beelden van succesvolle tackles van Taylor en sprints naar achteren in de defensieve omschakeling. “In verdedigend opzicht moet hij dit altijd leveren. Hij loopt onder Van ’t Schip twee kilometer meer per wedstrijd dan onder Steijn. Dat zegt toch wel iets, dat hij meer arbeid levert. Om een completere middenvelder te worden, zal hij wel meer moeten scoren.”