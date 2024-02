Vink spreekt verbazing uit over Ajax-publiek: 'Dat maakt het voetbal wel héél bizar'

Marciano Vink heeft zich donderdagavond zitten verbazen om het feit dat het Ajax-publiek na afloop van het heenduel met FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League in feeststemming verkeerde. De formatie van coach John van ’t Schip hield op de valreep een remise over aan de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA, maar speelde volgens Vink een ‘beschamende’ wedstrijd.

Het had voor Ajax een mooie avond moeten worden. De Amsterdammers hadden na de nederlaag tegen sc Heerenveen van afgelopen zondag wat recht te zetten en realiseerden zich in de aanloop naar het heenduel met de Noren dat de Conference League de enige prijs is die ze dit seizoen nog kunnen winnen. De Nederlandse recordkampioen is immers niet meer actief in het bekertoernooi en staat in de Eredivisie op de vijfde plaats. Donderdagavond dreigde echter lang een nieuwe teleurstelling. Ajax keek in de laatste minuut van de reguliere speeltijd nog tegen een 0-2 achterstand aan, maar door een krankzinnige slotfase stapte het toch nog met een gelijkspel van het veld.

Artikel gaat verder onder video

De ontsnapping in de blessuretijd maakte veel los bij het grootste deel van de Johan Cruijff ArenA, merkte ook Vink. “Ik hoorde de supporters ook nog zingen, dus men is snel tevreden”, zei de analist van ESPN luttele minuten na het laatste fluitsignaal. “Aan de ene kant snap je het, maar aan de andere kant is het negentig minuten wel heel triest geweest.” Vink is lyrisch over het doelpunt van Steven Berghuis - ‘prachtige bal’ - maar vond ook de aanvoerder slecht voor de dag komen. “Dit doet hij dan wel weer goed”, klonk het toen de goal in beeld kwam. Daardoor hield Ajax dus toch nog een remise over aan de wedstrijd. “Dan is vaak veel weer vergeten, maar daarvoor was het gewoon ondermaats.”

Volgens Vink vergat Bodø/Glimt het ‘gewoon’ af te maken. “Ze hebben twee, drie momenten gehad dat als ze even de logische oplossing bedachten, het gewoon nóg heftiger voor Ajax had kunnen zijn. Maar dan kom je met een penalty en dan die goal van Berghuis tot 2-2 en dan heb je in één keer blijkbaar een heel ander gevoel.” Dat was in de Johan Cruijff ArenA goed te merken. Lang kwam het geluid vooral uit het vak met meegereisde supporters uit Noorwegen. Een deel van het Ajax-publiek heeft de spectaculaire slotfase niet eens meegemaakt.

“Dat maakt het voetbal natuurlijk wel héél bizar”, stelt Vink. “Een penalty, een rode kaart, een 2-2 die eigenlijk ook een beetje uit de lucht komt vallen. Dat de supporters spelers die het veld verlieten hebben uitgefloten. In de rust werden ze ook uitgefloten. En dan die zeven minuten waarin Ajax de boel omdraait… Ik vind het voor Ajax zijnde prima, maar ook dat Ajax gewoon best wel beschamend heeft gespeeld.”