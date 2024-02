Verweij duidelijk over nieuwe Ajax-trainer: 'Nee, dat idee heb ik niet'

Mike Verweij heeft niet het idee dat John van 't Schip ook volgend seizoen aan zal blijven als hoofdtrainer van Ajax. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf bespreekt de clubwatcher van de Amsterdammers de kans dat de huidige interim-trainer toch door zou kunnen gaan.

Presentator Pim Sedee vraagt Verweij of die het idee heeft dat Van 't Schip 'op pole position' ligt om zijn dienstverband met een extra seizoen te verlengen, maar krijgt daarop een ontkennend antwoord: "Nee, dat heb ik niet", klinkt het duidelijk. Verweij reageert op het nieuws dat zijn Algemeen Dagblad-collega Johan Inan afgelopen dinsdag meldde in de podcast van die krant. Inan stelde dat hij 'her en der' steeds meer signalen opvangt dat Van 't Schip 'dolgraag' langer aan zou willen blijven. "Van de week zag ik allerlei koppen voorbijkomen dat hij wel zou willen blijven", rageert Verweij daarop, "Maar daar heeft hij zich nog niet over uitgesproken."

De clubwatcher vindt ook dat dit nog niet het moment is om een dergelijke beslissing voor volgend seizoen te nemen: "Hij zou er ook heel onverstandig aan doen om zich er nu al over uit te spreken, want Alex Kroes moet nog beginnen", stipt de journalist aan. De algemeen directeur treedt op 15 maart a.s. officieel in functie in de Johan Cruijff ArenA, vanwege het concurrentiebeding in het contract met zijn vorige werkgever (AZ) kan hij niet eerder starten.

Verweij voorziet wel een scenario waarin Ajax nauwelijks om een langer verblijf van Van 't Schip heen zou kunnen. "Als hij Ajax alsnog naar de Champions League loodst, denk ik dat het heel moeilijk wordt om afscheid van hem te nemen. Maar ik denk dat Ajax op dit moment écht wel op zoek is naar andere trainers." Om zich te plaatsen voor het miljardenbal moet Ajax dit seizoen minimaal derde worden in de Eredivisie. De club staat momenteel vijfde, met een achterstand van zes punten op de huidige nummer drie FC Twente. De nummers een en twee van de competitie plaatsen zich aan het eind van de rit rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League, de nummer drie moet zich via de voorrondes zien te kwalificeren voor het hoofdtoernooi.

Bij de aanstelling van Van 't Schip, eind oktober, werd duidelijk gecommuniceerd dat hij volgend seizoen in 'een andere technische functie' aan de club verbonden zal blijven. Inmiddels herhaalt hij dat niet meer als hij naar zijn toekomst gevraagd wordt, volgens Inan is dat een teken aan de wand en ook Valentijn Driessen stipt aan dat Van 't Schip toch 'gewoon' zou kunnen zeggen dat hij niet verdergaat na dit seizoen. Verweij is het daar niet helemaal mee eens: "Dat is zeker waar, maar als je nu aangeeft dat je weggaat, kan dat ook een heel vervelend effect hebben in je selectie. Dus ik vind het gewoon heel verstandig dat hij zolang mogelijk alle opties openhoudt. Als je nu roept dat je volgend seizoen niet de coach bent, verlies je misschien ook weer een paar spelers."