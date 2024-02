'Ik hoor dat Van 't Schip dolgraag nog een seizoen door wil als trainer van Ajax'

John van 't Schip lijkt open te staan voor een langer verblijf als hoofdtrainer van Ajax. Dat zegt Algemeen Dagblad-journalist Johan Inan in de AD Voetbalpodcast van dinsdag. De oefenmeester werd eind oktober vorig jaar aangesteld in de Johan Cruijff ArenA en leidde de ploeg de afgelopen maanden omhoog op de ranglijst in de Eredivisie.

Sinds Van 't Schip aan het roer staat bij Ajax heeft de club negen van de elf competitiewedstrijden in winst omgezet; waardoor de club nu op de vijfde plek van de ranglijst bivakkeert. In punten staan de Amsterdammers inmiddels al gelijk met nummer vier AZ, het gat met de derde plaats (FC Twente) bedraagt na 20 speelronden zes punten. De positie die de Tukkers nu innemen geeft aan het eind van de rit recht op deelname aan de voorrondes van de Champions League.

Bij zijn aanstelling werd duidelijk gecommuniceerd dat Van 't Schip vanaf volgend seizoen in een 'andere technische functie' zou verdergaan bij Ajax en dat de club in de zomer dus een nieuwe hoofdtrainer aan zou stellen. De club zou door de prestaties onder Van 't Schip, zeker als die de komende tijd het gat naar de derde plek weet te dichten, echter wel aan het twijfelen kunnen worden gebracht, zo denkt Inan. "De vraag of Van ’t Schip na dit seizoen trainer blijft bij Ajax wordt pas over een paar maanden beantwoord. Ze stellen eerst een technisch directeur aan. Ajax is wel van plan om volgend seizoen een nieuwe trainer te halen. Maar Van ’t Schip kan het ze wel moeilijk maken door derde te worden en Ajax vanuit geslagen positie aan een ticket voor de Champions League te helpen. Dan wordt hij automatisch een serieuze kandidaat."

Bovendien zou Van 't Schip zelf ook weleens open kunnen staan voor een verlenging van zijn dienstverband als hoofdtrainer, Inan ziet daarvoor in ieder geval wel een aanwijzing in de manier waarop de trainer daarover in de media praat. "Hij heeft het zelf zo vanaf het begin uitgesproken: 'Ik ga het seizoen afmaken als interim-coach en daarna ga ik de technische functie bekleden die ik met de club overeen ben gekomen'." Inmiddels spreekt Van 't Schip dat echter niet meer zo uit. "Dat hij het open laat, dat geeft mij aan en dat is ook wat ik her en der hoor, dat hij het dolgraag zou willen: nog een seizoen bij Ajax als trainer", zegt Inan. De journalist denkt ook dat dat verstandig is: "Het is denk ik een goede ambitie, het houdt hem en de selectie ook scherp."