Myron Boadu keert officieel terug in de Eredivisie: direct duidelijkheid over koopoptie

is (voorlopig) terug in de Eredivisie. De aanvaller wordt voor de rest van het seizoen door FC Twente gehuurd van AS Monaco. In Enschede moet Boadu de opvolger worden van de naar Spartak Moskou vertrokken Manfred Ugalde.

FC Twente bevestigt de huurdeal op de officiële clubkanalen. Boadu keek bij Monaco tegen een uitzichtloze situatie, waardoor de Tukkers hem nu de oplossing bieden. Twente heeft geen koopoptie bedongen op de 23-jarige spits, die overigens vanaf vrijdag aansluit bij de trainingen van de ploeg van Joseph Oosting.

Artikel gaat verder onder video

De huurdeal hing al een tijdje in de lucht. Donderdagochtend meldde De Telegraaf al dat Boadu geland was op Schiphol om de transfer af te ronden. Waar Monaco aanvankelijk niet wilde meewerken aan een tijdelijk vertrek van Boadu, stemt de club nu alsnog in met een verhuur aan Twente.

Boadu brak in seizoen 2019/20 door in de Eredivisie, toen hij bij AZ furore maakte. In twee seizoenen, waarin hij basisspeler was, wist hij 35 keer te scoren. Bij Monaco kwam hij dit seizoen slechts tien keer in actie. In Enschede moet Boadu Ugalde doen vergeten. Laatstgenoemde vertrok deze week naar Spartak Moskou.