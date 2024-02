Zaakwaarnemer Boadu spreekt walging uit: gesprekken tussen AS Monaco en FC Twente zitten ‘muurvast’

Het lijkt er op dit moment niet op dat FC Twente zich nog voor het verstrijken van de winterse transferwindow gaat versterken met . De huidige nummer drie van de Eredivisie ziet in de oud-speler van AZ de ideale vervanger van Manfred Ugalde en wil hem graag op huurbasis overnemen van AS Monaco, maar dat verlangt de ‘maximale’ huursom en legt diens naam inmiddels ook bij andere clubs uit Europa op tafel. José Fortes Rodriguez, de zaakwaarnemer van Boadu, heeft geen goed woord over voor de werkwijze van AS Monaco.

Het was lang rustig in Enschede, maar sinds vorige week zijn alle remmen los. Fabrizio Romano pakte acht dagen geleden uit met het nieuws over de belangstelling van Spartak Moskou voor Ugalde. De spits zelf had al overeenstemming bereikt over een overgang naar Rusland en ook de clubs kwamen er snel uit. Ugalde was er afgelopen zondag in de topper tegen Feyenoord al niet meer bij en op dezelfde dag stapte Arnold Bruggink in het vliegtuig naar Frankrijk om te onderhandelen over de tijdelijke komst van Boadu.

FC Twente hoopt de aanvaller voor het restant van dit seizoen te huren van AS Monaco en de speler zelf heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Nederland, maar de Monegasken willen vooralsnog niet meewerken. Boadu zelf sprak dinsdagavond al zijn frustraties uit over de gang van zaken en ook zijn zaakwaarnemer Rodriguez steekt zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken. “Ik word misselijk van de clubs die alleen aan het geld denken en niet aan het belang van de speler”, wordt hij geciteerd door De Telegraaf. Die krant meldt woensdagmiddag dat de gesprekken tussen AS Monaco en FC Twente ‘muurvast’ zitten omdat de club uit de Ligue 1 vasthoudt aan de maximale huursom. “En in heel Europa loopt te shoppen met de naam van de spits, terwijl de speler zelf zijn zinnen heeft gezet op een overgang naar FC Twente”, klinkt het.

Voor Boadu zou een rentree op de Nederlandse velden de enige optie zijn. Een overstap naar een grote buitenlandse competitie ziet hij op dit moment niet zitten. De Telegraaf noemt de ‘uiterst geringe speeltijd’ die hij dit seizoen heeft gekregen bij AS Monaco als belangrijkste reden. “Het risico op blessures is dan erg groot als hij in het diepe wordt gegooid bij een club uit een grote buitenlandse competitie, terwijl FC Twente zich bereid heeft getoond om de trainingsintensiteit en wedstrijdbelasting van Boadu geleidelijk op te bouwen, zodat hij aan het einde van het seizoen volledig inzetbaar is”, zo klinkt het. Boadu maakte in de zomer van 2021 de overstap van AZ naar AS Monaco, waarvoor hij vooralsnog 68 keer in actie kwam. Scoren deed hij tienmaal.