Boadu plaatst en verwijdert gefrustreerde post op Instagram: 'Nog nooit meegemaakt'

lijkt niet blij met de wijze waarop AS Monaco hem behandelt in de slotdagen van de transfermarkt. De spits heeft op Instagram een bericht geplaatst met de tekst: ‘Ik heb dit in mijn hele leven nog nooit meegemaakt 🤦🏾‍♂️’. Dat bericht heeft hij inmiddels ook weer verwijderd.

Vermoedelijk heeft de uiting van Boadu betrekking op de transferontwikkelingen rondom zijn persoon. Volgens TC Tubantia wil Boadu graag naar FC Twente en probeert de Enschedese club hem op huurbasis binnen te halen. Monaco maakt echter geen haast. "De club weet dat er meer gegadigden zijn die Boadu tijdelijk willen overnemen en zit daardoor in een gunstige positie", zo klinkt het.

Technisch directeur Arnold Bruggink bracht zondag een bliksembezoek aan Monaco. Hij ziet in Boadu een geschikte opvolger van Manfred Ugalde en weet dat de ex-AZ'er ook op de linkerflank kan opereren. Daardoor zou trainer Joseph Oosting voorin meer opties krijgen. Twente acht aanvallende versterking noodzakelijk om de strijd om Europees voetbal en mogelijk zelfs Champions League-voetbal te kunnen continueren.

Er zijn echter clubs in de markt die meer kunnen betalen voor Boadu dan Twente. “De vraag is nu: kiest Monaco voor de korte termijn voor het geld, of is men bereid de wens van de speler in te willigen?”, vraagt TC Tubantia zich af. “Boadu heeft een sterke voorkeur voor het verhaal van FC Twente. Na anderhalf jaar Frankrijk snakt hij naar speelminuten.” De 23-jarige Boadu speelde dit seizoen slechts 76 minuten in de Ligue 1, verdeeld over negen invalbeurten. Hij maakte één goal.