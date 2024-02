Netflix-serie over veroordeelde Quincy Promes aanstaande: 'Verhaal van hem fascineert ons enorm'

Er is een serie in de maak over voetballer , die een week geleden is veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. De Nederlandse aanvaller van Spartak Moskou zal door de producenten Horizon Film en Lusus in beeld worden gebracht vanaf het begin van 2025.

Dat maken de twee producenten maandag bekend. De serie 'Quincy: Leven als een baller' zal een dramaserie worden, waarin verschillende fases van zijn leven naar voren zullen komen. Dat gaat van zijn terugkeer bij Ajax tot aan de betrokkenheid van Promes bij criminele activiteiten. Het verhaal wat Promes kan vertellen heeft de makers overtuigd: "Het verhaal van Promes fascineert ons enorm", geeft producent Jaap Schneider aan.

"De ontwikkeling van de dramaserie steunt op grondig onderzoek en openbare bronnen, waarbij feiten worden gecombineerd met fictieve elementen, vergelijkbaar met series als Mocro Maffia en Undercover", melden Horizon Films en Lusus. Het is onduidelijk wanneer de serie over het leven van Promes te zien is, maar over ruim elf maanden zal er een start gemaakt worden met het maken van opnames,



Promes komt de laatste periode slecht in het nieuws, want de voetballer is in Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van maar liefst zes jaar wegens zijn betrokkenheid bij drugssmokkel in 2020. Eerder is de oud-speler van Ajax al veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar wegens zware mishandeling van zijn eigen neef.



