Niet iedereen bij Ajax reageert gevreesd op Conference League-loting: ‘Er klonk gejuich’

Daags na de zwaarbevochten overwinning en miraculeuze ontsnapping in Noorwegen werd Ajax tijdens de loting voor de achtste finales van de UEFA Conference League gekoppeld aan Aston Villa. Op papier de zwaarste tegenstander die de Amsterdammers konden treffen en de eerste reacties van supporters op sociale media logen er dan ook niet om. Maar niet iedereen leeft met angst en beven toe naar het tweeluik met de huidige nummer vier van Engeland, zag Ajax-watcher Johan Inan.

Hoe Ajax het deed, is drie dagen later nog steeds moeilijk te verklaren. Maar de formatie van coach John van ’t Schip overleefde donderdagavond de Noorse storm en verzekerde zich van een ticket voor de laatste zestien in de Conference League. De Amsterdammers konden een dag later rustig achterover leunen voor de loting van de achtste finales. Het mocht duidelijk zijn dat Aston Villa de zwaarste potentiële tegenstander was en daarom beter niet geloot kon worden. Het elftal van trainer Unai Emery eindigde voor de winterstop bovenaan in een groep met onder meer AZ, maar maakt vooral indruk in de Premier League.

Aston Villa bezet na 26 wedstrijden de vierde plaats en is dus volop in de race voor deelname aan de Champions League. Het won dit seizoen op eigen veld al van onder meer Arsenal en Manchester City. Helaas voor Ajax kwam de Engelse revelatie vrijdagmiddag als tegenstander uit de koker. Een ‘horrorloting’, zo klonk het onder meer. Maar dat is het vooral als je naar het voetballende aspect kijkt - waar het natuurlijk uiteindelijk ook om draait. Ajax-fans die waren afgereisd naar Noorwegen hadden kort na het duel met FK Bodø/Glimt echter alweer zin in het volgende Europese tripje. “Tijdens de tussenstop in Oslo klinkt gejuich in een lounge. Ajax treft Aston Villa, een loting die de achterban kan bekoren. Zij kijken uit naar de Engelse voetbalsfeer en het nachtleven van Birmingham”, schrijft Inan in het Algemeen Dagblad.

Ajax reisde in het verleden één keer eerder af naar het Villa Park. Dat was in het seizoen 2008/09, met Marco van Basten als hoofdtrainer en Van ’t Schip als assistent op de bank. Aston Villa won toen met 2-1. Ajax heeft wat dat betreft dus nog wat recht te zetten, maar lijkt boven zichzelf te moeten gaan uitstijgen om kwalificatie voor de kwartfinales af te kunnen dwingen. “Of trainer en spelers blij moeten zijn met de loting, valt te bezien”, schrijft Inan. “Ajax was eerder dit seizoen twee keer kansloos (2-0) tegen Premier League-middenmoter Brighton. En Aston Villa is momenteel dé stuntploeg van Engeland, met succescoach Emery en de revelaties Ollie Watkins, Douglas Luiz en Moussa Diaby. Samen hebben ze zich tussen de Engelse topclubs genesteld, op plaats 4, boven het Manchester United van voormalig Ajax-coach Erik ten Hag.”

Aston Villa boekte zaterdagmiddag nog een 4-2 overwinning op Nottingham Forest. De bezoekers werden in de eerste helft van het veld geblazen. Watkins en Douglas Luiz (tweemaal) bezorgden de ploeg uit Birmingham binnen veertig minuten een 3-0 voorsprong.