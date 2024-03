'Niet Luuk de Jong, maar Feyenoord-icoon beste kopper die Nederland ooit gehad heeft'

wordt geregeld tot 'beste kopper van Europa' betiteld, maar Peter Houtman was met het hoofd nóg sterker dan de aanvoerder van PSV. Dat zegt journalist Jan Mennega althans, die namens het Nieuwsblad van het Noorden (later Dagblad van het Noorden) jarenlang de verrichtingen van FC Groningen versloeg. Houtman speelde in drie verschillende periodes voor de noorderlingen, maar geldt tevens als clubicoon bij Feyenoord. Vandaag (donderdag) staan beide clubs tegenover elkaar in de halve finale van de KNVB Beker.

Mennega blikt in een DvhN-artikel met enige weemoed terug aan de tijden dat Houtman in het toenmalige Oosterpark Stadion speelde. "Houtman was een superaardige gozer. En dat is hij nog steeds", laat de journalist, die zelf in de jaren '70 als spits ook enkele seizoenen het shirt van FC Groningen droeg, optekenen. "Die kwam alle drie de periodes dat hij hier onder contract stond, voor de goals", vervolgt Mennega.

Scoren deed Houtman inderdaad veelvuldig in het groen en wit: 129 keer in exact 200 wedstrijden, om precies te zijn. Ook namens Feyenoord (91 goals in 152 wedstrijden) en het Nederlands elftal (acht interlands, zeven goals) kan de inmiddels 66-jarige Houtman, die al sinds eind jaren '90 de vaste stadionspeaker in De Kuip is, uitstekende statistieken overleggen. Mennega kan zich een aantal 'geweldige doelpunten' voor de geest halen, "Vooral met het hoofd. Ik durf te zeggen, terwijl bij PSV Luuk de Jong ook levensgevaarlijk in de lucht is, dat Houtman de beste kopper is die Nederland ooit heeft gehad. Werkelijk, hij was een super-kopper."

De Wolf

Houtman is niet de enige persoon aan Feyenoord-zijde die het donderdagavond opneemt tegen een oudere werkgever. John de Wolf, de assistent van Arne Slot, droeg in de jaren '80 eveneens vier seizoenen het shirt van de Trots van het Noorden. De stoere stopper uit Schiedam bracht het nodige teweeg in Groningen, zegt Mennega: "De Wolf was iemand die heel anders was dan wat we hier hadden. Hij had een volstrekt andere mentaliteit, waarmee hij het hele elftal meetrok. FC Groningen kreeg meer flair. Maar we moeten niet doen alsof het alleen daarom ging. Hij was als speler ook echt een verbetering voor het elftal."