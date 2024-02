Opmerkelijk: Brobbey vroeg tíjdens Ajax – NEC om doelpunt van Banel te wijzigen op scorebord

Basisdebutant Jaydon Banel dacht Ajax zondagmiddag op voorsprong te schieten tegen NEC. De jonge aanvaller kreeg de bal voor zijn voeten, trof doel en verscheen uiteindelijk op het scorebord in de Johan Cruijff ArenA. Teamgenoot was alert en attendeerde Bas Nijhuis erop dat niet Banel, maar hij het doelpunt voor zijn rekening nam.

Op beelden was te zien dat Brobbey de inzet van Banel van richting veranderde, waardoor NEC-keeper Jasper Cillessen kansloos was. Özcan Akyol vroeg zich tijdens Vandaag Inside af waarom het doelpunt niet aan Banel werd toegekend. “Dat is ook wel een dingetje, ja”, reageert Nijhuis, arbiter tijdens Ajax – NEC, lachend.

Artikel gaat verder onder video

“Banel stond eerst op het scorebord. Toen liep Brobbey naar mij toe en zegt: ‘Hé Bas, dat was mijn goal, hé. Die goal is van mij’”, zegt Nijhuis. “Ik vroeg aan de VAR of ze even konden checken wie de bal als laatste had geraakt. En dat bleek inderdaad Brobbey. Dus die hebben dat doorgegeven aan de mensen in het stadion”, gaat de scheidsrechter verder.

“Nu klopt het Bas, prima!”, luidde de reactie van de Ajax-spits toen hij de wijziging op het scorebord zag. Ajax verspeelde uiteindelijk kostbare punten tegen NEC. De wedstrijd eindigde door een goal van Rober González in extremis in 2-2.