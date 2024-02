Oranje moet vrezen: 'Toptalent bedenkt zich en wil uitkomen voor Spanje'

hoopt op een interlandcarrière bij Spanje, zo schrijft Marca dinsdagochtend. De achttienjarige verdediger werd geboren in Amsterdam, maar verhuisde op vijfjarige leeftijd naar Spanje en zou de voorkeur geven aan het Zuid-Europese land.

Huijsen, die momenteel door Juventus wordt verhuurd aan AS Roma, kan volgende maand een oproep verwachten voor Spanje Onder 21. Hij zou dan kunnen debuteren in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Slowakije (22 maart) of de EK-kwalificatiewedstrijd tegen België (26 maart).

Een debuut voor Spanje Onder 21 betekent niet dat zijn voetbalnationaliteit al definitief vastligt. Maar omdat zijn voorkeur bij Spanje schijnt te liggen, kan het een lastig verhaal worden voor de KNVB om Huijsen te verleiden het shirt van Oranje te gaan dragen.

Het nieuws is opvallend, want in een interview met de NOS in 2022 zei Huijsen nog dat hij voor Oranje wil uitkomen. “Ik voel mij Nederlander. We spreken thuis ook gewoon Nederlands”, zei hij toen. Hij speelde dan ook met zijn Nederlandse leeftijdsgenoten op het EK Onder 17 in Israël. Later speelde hij ook voor Oranje Onder 18 en Onder 19.

Zondag maakte Huijsen een fraai doelpunt in de wedstrijd tussen Frosinone en AS Roma (0-3). De jongeling is de zoon van Donny Huijsen, die in de jaren negentig een officiële wedstrijd speelde voor Ajax en later uitkwam voor onder meer AZ.