Dean Huijsen verlaat Juventus en verkast voor fors bedrag naar Premier League

is komend seizoen in de Premier League te bewonderen. De Telegraaf meldt woensdagavond dat de negentienjarige Nederlandse verdediger Juventus verlaat voor een avontuur bij Bournemouth.

Huijsen had bij Juventus voor komend seizoen weinig zicht op speeltijd, waardoor de geboren Amsterdammer zijn heil elders besloot te zoeken. De keuze is gevallen op een overgang naar Bournemouth, afgelopen seizoen de nummer twaalf van de Premier League.

Artikel gaat verder onder video

Huijsen werd vorig seizoen al door Juventus op huurbasis gestald bij AS Roma. In Romeinse dienst speelde hij veertien duels in alle competities, waarin hij goed was voor twee doelpunten en een assist. De stopper stond ook in de belangstelling van VfB Stuttgart, maar opteert dus voor een transfer naar Bournemouth.

Volgens De Telegraaf zijn ‘verdere details over de deal tussen Juventus en Bournemouth nog niet bekend’. Waarschijnlijk gaat het om een definitieve transfer: transferspecalist Gianluca Di Marzio meldde eerder deze week dat Juventus minimaal achttien miljoen euro verlangde voor Huijsen.

