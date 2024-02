Oranje-kandidaat maakt geweldig doelpunt: ‘Dit wordt een hele bijzondere speler’

heeft zondag andermaal bewezen dat hij de potentie heeft om het Nederlands elftal te halen. De 18-jarige verdediger brak voor AS Roma op geweldige wijze de ban in de uitwedstrijd tegen Frosinone (0-3).

Huijsen stapte in de zomer van 2021 over van Málaga naar Juventus. In Turijn doorliep hij een aantal jeugdelftallen, alvorens vorig jaar zijn debuut te maken in de hoofdmacht. Veel perspectief op speeltijd had Huijsen bij Juventus echter niet. De Oude Dame was voornemens om hem voor een paar maanden op huurbasis te stallen bij Frosinone. Een akkoord tussen beide clubs was nabij, maar AS Roma stak daar een stokje voor. José Mourinho was erg gecharmeerd van de Nederlander en overtuigde hem niet voor Frosinone, maar AS Roma te kiezen.

Artikel gaat verder onder video

Mourinho is inmiddels al een paar weken geen trainer meer in de Italiaanse hoofdstad, maar Huijsen komt desondanks genoeg aan spelen toe. De verdediger is door AS Roma weliswaar niet ingeschreven voor de Europa League en kwam daardoor afgelopen donderdag tegen Feyenoord niet in actie, maar in de uitwedstrijd tegen Frosinone verscheen hij voor de tweede opeenvolgende competitiewedstrijd aan de aftrap. Hij maakte na 38 minuten op schitterende wijze de openingstreffer. Huijsen verplaatste zich met grote stappen over de as, dribbelde voorbij een tegenstander en schoot vervolgens hard raak in de verre hoek.

“Dit wordt een hele bijzondere speler”, klinkt het onder meer op X. Huijsen zou na de pauze echter niet meer binnen de lijnen verschijnen. AS Roma-trainer Danielle De Rossi was niet te spreken over de manier waarop Huijsen zijn doelpunt vierde. De Nederlander plaatste een vinger voor zijn mond, waarmee hij het thuispubliek het zwijgen wilde opleggem. Daarvoor kreeg hij een gele kaart. Voor De Rossi reden genoeg om hem in de rust te vervangen. “Ik wil hem hier niet de les gaan lezen. De volgende keer zal hij dit niet meer doen; spelers leren en groeien door ervaring. Hij weet dat hij door deze manier van juichen niet aan de tweede helft kon beginnen, omdat hij dus een gele kaart had gekregen.”