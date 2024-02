Perez stelt spectaculaire ingreep bij Feyenoord voor: 'Zou Arne Slot het aandurven?'

Kenneth Perez vraagt zich af hoe lang zijn basisplaats bij Feyenoord nog behoudt. De clubtopscorer verkeert in mindere vorm en scoorde slechts eenmaal in zijn laatste acht officiële wedstrijden. Feyenoord heeft met recordaankoop een alternatief, weet Perez.

Ueda was de afgelopen weken met Japan actief op de Azië Cup, maar de ploeg werd zaterdag uitgeschakeld door Iran. Daardoor keert Ueda spoedig weer terug in Rotterdam. Feyenoord speelt woensdag in de beker tegen AZ ern zondag tegen Sparta in de Eredivisie. ”Zou Arne Slot Ueda in de basis durven te zetten?”, vraagt Perez zich af bij Dit was het Weekend, om daarna zijn eigen vraag te beantwoorden. “Giménez heeft ongelooflijk veel krediet, dat merkte je ook toen hij vorige week de penalty miste. Ik denk niet dat Slot hem nu gaat wisselen.”

Toch sluit Perez niet uit dat de wissel in de komende weken plaatsvindt. “Stel je voor dat hij de volgende wedstrijd weer zo matig speelt, dan zou het niet verkeerd zijn. Je hebt Ueda voor tien miljoen euro gehaald uit België. Het is niet erg dat Giménez een mindere periode heeft, want hij is heel lang heel goed geweest bij Feyenoord. Maar je kunt soms even in een wak zitten. Ueda zal ook wel denken: als ik nu geen kans krijg, wanneer dan wel?”

Collega-analist Kees Kwakman zag dat Giménez diep teleurgesteld was nadat hij zondag tegen AZ (0-1 zege) werd gewisseld voor Luka Ivanusec in de slotfase. “Giménez was niet tevreden na afloop, heb ik het idee. Die heeft een kwartier met de capuchon over het hoofd gezeten. Je kan een keer minder in vorm zijn en een slechte wedstrijd hebben. Maar hij trekt zich dat zo enorm aan. Dat is aan de ene kant ook wel goed. Het is in ieder geval beter dan dat je lachend naar de kant gaat.”

De onvrede bij Giménez is ook begrijpelijk: hij speelde volgens Kwakman een slechte wedstrijd. “Ik vond hem vandaag aan de bal heel erg slecht. Ik denk dat zijn doelpunten wel weer komen als hij er eentje maakt. Vandaag had hij geen enkel schot en geen kansen gecreëerd, maar dat lag echt niet alleen aan hem. Feyenoord was, op de eerste zes minuten na, enorm matig aan de bal.”