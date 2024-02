Perez schrikt van Feyenoord-cijfers: 'In mijn ogen klopt het niet'

Kenneth Perez schrikt van het grote verschil in statistieken tussen Feyenoord-keepers en zijn vaste stand-in . Door een blessure van eerstgenoemde verdedigt de Duitser voorlopig het doel van de Rotterdammers, zo ook woensdagavond in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen AZ.

In de voorbeschouwing op ESPN worden de statistieken van beide keepers met elkaar vergeleken. In eerste instantie lijken die enigszins vergelijkbaar: waar Bijlow sinds de start van vorig seizoen in 54 wedstrijden 53 tegendoelpunten moest incasseren, kreeg Wellenreuther er in 24 wedstrijden 28 om de oren.

Artikel gaat verder onder video

Bijlow houdt echter veel vaker 'de nul' dan zijn stand-in (21 om 5) en blijkt ook een veel hoger reddingspercentage te hebben: 69,9 om 57,6 procent. Kijkend naar het aantal verwachte tegendoelpunten (xGA) is het verschil helemaal groot: waar Bijlow negen doelpunten minder dan verwacht moet slikken, krijgt Wellenreuther er juist 5,4 méér tegen.

Perez schrikt van de statistieken: "Wat mij het meest in het oog springt is het reddingspercentage, en vooral het aantal goals voorkomen", zegt de Deen. "Wellenreuther krijgt dus vijf doelpunten meer tegen dan nodig was", vult presentator Jan Joost van Gangelen aan. "In mijn ogen klopt het helemaal niet, door die ene redding tegen Ajax (vorig seizoen in de Johan Cruijff ArenA, red.) denk je: hij heeft geweldig gekeept, dat is de kampioensredding inderdaad. Dus ik was best verrast toen ik de cijfers zag, maar desondanks vind ik hem een hele goede tweede keeper", sluit Perez af.