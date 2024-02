Van Hooijdonk: 'Ik heb er lang over nagedacht, maar hij is op dit moment de beste speler in de Eredivisie'

Pierre van Hooijdonk heeft genoten van het optreden van PSV-middenvelder in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle van afgelopen zaterdag (1-7). De voormalig Oranje-international heeft er naar eigen zeggen lang over nagedacht, maar is er inmiddels over uit dat Veerman op dit moment de beste speler is op de Nederlandse velden.

Veerman moest na de winterstop vier duels aan zich voorbij laten gaan vanwege een kuitblessure en in die wedstrijden werd hij node gemist door PSV. De middenvelder is inmiddels alweer een paar weken fit en toont meteen hoe belangrijk hij is voor zijn elftal. Na zijn assist in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo fungeerde hij afgelopen zaterdag op bezoek bij PEC Zwolle andermaal als aangever. Tussendoor speelde hij een uitstekende wedstrijd tegen Borussia Dortmund en werd hij zelfs verkozen tot beste speler van de afgelopen Champions League-ronde.

Artikel gaat verder onder video

“Elke bal die hij geeft, daar zit een boodschap achter”, begon Van Hooijdonk zondagavond in Studio Voetbal zijn loftuitingen aan het adres van Veerman. “Daarmee bedoel ik dat degene die de bal ontvangt eigenlijk al weet wat de bedoeling is wat hij moet gaan doen. Bij hem is de balsnelheid altijd perfect. Je kunt ermee doen en laten wat je wil. Ik geloof dat hij zes of zeven keer van links naar rechts heeft geopend naar Bakayoko, die de bal kon aannemen en meteen zijn actie kon inzetten. Hij doet de bal nooit pijn”, aldus Van Hooijdonk. Volgens de analist zie je ‘zóveel’ gevoel in elke aanname en pass van Veerman. “Ik heb er goed over nagedacht, maar hij is op dit moment de beste speler in de Eredivisie. Dat vind ik echt.”

Ibrahim Afellay kan zich vinden in de uitspraken van zijn collega. “Ja. Hij is echt samen met Schouten de motor van PSV. Hij geeft gewoon ballen die anderen niet kunnen geven. Hij geeft ook ballen waardoor anderen net wat meer tijd hebben voor een volgende actie. Voor dit PSV is hij onmisbaar.” Hans Kraay junior sprak zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie op ESPN al de verwachting uit dat Veerman na dit seizoen vertrekt bij PSV en ook in Studio Voetbal werd een transfer besproken. “Ik heb hier al een keer gezegd dat hij met twee vingers in de neus bij de eerste zes clubs in de Serie A meekan”, stelde Van Hooijdonk.