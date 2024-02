Bosz bij PSV over twee belangrijke krachten nog in dubio voor Ajax-uit

PSV-trainer Peter Bosz weet nog niet of hij zaterdagavond in de topper tegen Ajax een beroep kan doen op . De middenvelder traint nu nog individueel en later op de dag wordt besloten of hij kan aansluiten bij de groep. is in de Johan Cruijff ArenA sowieso van de partij. Bij hem is het enkel nog de vraag of hij ook kan starten.

Veerman is dit seizoen een van de uitblinkers in het elftal van Bosz. In de tweede seizoenshelft heeft de middenvelder zijn ploeg echter nog niet echt kunnen helpen. Veerman deed weliswaar mee in de eerste wedstrijd na de winterstop tegen Excelsior, maar ontbrak vervolgens in de competitieduels met FC Utrecht en Almere City én in de bekerkraker tegen Feyenoord. Zonder Veerman kwam PSV een stuk moeizamer voor de dag en daarom wordt hoopt de club er vurig op dat hij er zaterdagavond tegen Ajax bij kan zijn.

Artikel gaat verder onder video

Die kans lijkt echter niet heel groot. “Veerman traint nog individueel bij PSV. Straks wordt besloten of hij misschien nog kan meetrainen”, schrijft PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad vrijdag op basis van de voorbeschouwing van Bosz op het duel in de Johan Cruijff ArenA. Een kuitblessure houdt Veerman inmiddels al een paar weken aan de kant. Hij verscheen vorige week in de aanloop naar het thuisduel met Almere City al op het trainingsveld, maar die wedstrijd kwam voor hem dus nog te vroeg. Vrijdagmiddag moet blijken of hij tegen Ajax in elk geval op de bank kan plaatsnemen.

Wie sowieso zijn rentree in de wedstrijdselectie maakt is Saibari. De aanvallende middenvelder, in de laatste weken voor de winterstop de absolute smaakmaker bij PSV, was de afgelopen weken met Marokko actief op de Afrika Cup. De nummer vier op het Wereldkampioenschap in Qatar was een van de topfavorieten voor de eindzege, maar werd eerder deze week zeer verrassend door Zuid-Afrika uit het toernooi geknikkerd. De Marokkaanse uitschakeling is een opsteker voor PSV, dat daardoor weer een beroep kan doen op Saibari. De dribbelaar traint sowieso mee met de groep en daarna wordt bekeken of hij tegen Ajax als basisspeler of invaller zijn opwachting kan maken.

Bosz mist Tillman ook tegen Ajax

Waar Veerman nog een vraagteken is en het bij Saibari de vraag is of we hem al aan de aftrap zullen zien verschijnen, zal Malik Tillman sowieso niet van de partij zijn in Amsterdam. De huurling van Bayern München had in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord op 24 januari nog een basisplaats, maar kwam niet ongeschonden uit de verhitte strijd in De Kuip. Tillman moest het thuisduel met Almere City al laten schieten. Volgens Bosz kampt de aanvallende middenvelder met een bovenbeenblessure. Elfrink schrijft dat daarover niet meer wordt gemeld.