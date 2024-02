PSV-watcher Rik Elfrink gaat door het stof na massale kritiek op sociale media

PSV-watcher Rik Elfrink is dinsdagavond teruggekomen op zijn bericht op sociale media, waarin hij aangaf dat de scheidsrechter dinsdagavond de strafschop van PSV kon geven. De journalist van het Eindhovens Dagblad, onlangs verkozen tot sportjournalist van het jaar, kreeg veel kritiek op zijn bericht en kwam er na het verder bekijken van de beelden op terug: "Ik zal morgen naar Hans Anders gaan."

Over de strafschop die PSV dinsdagavond ontving in het duel met Borussia Dortmund is het nodige te doen. Mats Hummels raakte Malik Tillman, maar speelde in eerste instantie de bal weg. Op het moment dat de scheidsrechter besloot de strafschop te geven - en de VAR van dienst niet ingreep - zette Elfrink het volgende bericht op X: "Hummels gaat voor de bal, maar raakt Tillman daarna met zijn linkerbeen. De VAR bekijkt de situatie nog, maar die kan je gewoon geven. PSV kan aanleggen", zei de journalist.

Het leverde Elfrink op sociale media ontzettend veel boze aan haatdragende reacties. Na afloop van de wedstrijd zag de PSV-watcher beelden die hij nog niet eerder had gezien, waarna hij besloot terug te komen op zijn eerste bericht: "Heel erg makkelijk gegeven. Hierop is het goed te zien en dit beeld had ik niet eerder", lichtte Elfrink toe. "PSV heeft inderdaad mazzel gehad. Ik zal morgen naar Hans Anders gaan", zei de verslaggever tot slot met een knipoog.