Ajax-spits Rijkhoff: 'Dat zou ik natuurlijk mooi vinden, maar die keuze is niet aan mij'

is nog altijd blij dat hij afgelopen winter kon terugkeren bij Ajax. De 19-jarige spits verruilde de jeugdopleiding van de Amsterdammers in de zomer van 2021 voor die van Borussia Dortmund, maar bewandelde 2,5 jaar later de omgekeerde weg. In gesprek met AT5 gaat de in Purmerend geboren spits in op de suggestie dat hij een spitsenduo zou kunnen vormen met clubtopscorer .

Maandagavond deed Rijkhoff 78 minuten mee bij Jong Ajax, waarvoor hij in de voorgaande twee wedstrijden drie keer had gescoord. Op De Toekomst kon hij echter niet voorkomen dat Telstar er met een afgetekende zege vandoor ging (0-3). De afgelopen weken liet trainer John van 't Schip de jonge spits al vier keer invallen in de hoofdmacht, waarin hij nog wacht op zijn eerste doelpunt.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van de wedstrijd tegen Telstar toont Rijkhoff zich tegenover de stadszender nog altijd verheugd over zijn winterse terugkeer in Amsterdam: "Ik heb het erg naar mijn zin, ook met mijn oud-teamgenoten weer. Ik heb een enorme werklust om hier weer elke dag De Toekomst op te lopen en het beste eruit te halen. Amsterdam is de mooiste stad van ons land, één van de mooiste steden van de wereld. Dus ik ben hartstikke blij om terug te zijn", laat Rijkhoff optekenen.

Te vroeg?

Daarnaast blikte de aanvaller terug op zijn beslissing om Ajax in 2021 achter zich te laten. "Op mijn zestiende liep het zo dat ik die stap moest maken. Uiteindelijk ben ik hartstikke blij dat Ajax mij nu het vertrouwen heeft gegeven en ze mij terug wilden halen." De suggestie dat hij - net als sommige andere voetballers - te vroeg de stap naar het buitenland heeft gemaakt, wil Rijkhoff echter niet beamen: "Alles gebeurt met een reden. Dat ik hier terug ben, gebeurde ook met een reden. Ik ben hartstikke blij."

Brobbey

In de hoofdmacht heeft Rijkhoff voorlopig topscorer Brobbey nog voor zich, terwijl ook miljoenenaankoop Chuba Akpom voor de spitspositie in aanmerking komt. Het idee dat hij ook samen met Brobbey in de spits zou kunnen staan, spreekt Rijkhoff wel aan: "Dat zou ik natuurlijk ook mooi vinden, maar die keuze is niet aan mij. Er is nog altijd genoeg ruimte voor verbetering, daarom ben ik ook hier (bij Jong Ajax, red.). Uiteindelijk gaat de trainer over de keuzes die gemaakt worden in het veld, daar heb ik weinig invloed op", besluit Rijkhoff.