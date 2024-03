Saad Al Lazeez (Saudi Pro League) deelt zeer duidelijke mening over Jordan Henderson

Al-Ettifaq kijkt tevreden terug op de komst van . Hoewel de middenvelder slechts een half seizoen in Saudi-Arabië speelde, meldde Saad Al Lazeez (hoofd van de Saudi Pro League) woensdag dat Al-Ettifaq geen spijt heeft van de transfer.

Henderson kwam met grote verwachtingen over van Liverpool, waar hij jarenlang fungeerde als aanvoerder. De deal liep echter uit tot een grote teleurstelling. De Engelsman droeg uiteindelijk zeventien keer het shirt van Al-Ettifaq en diende in de winterstop zijn vertrekwens in. Desondanks kijkt de Saudische club terug op een succesvolle samenwerking.

Artikel gaat verder onder video

“Henderson was één van de beste aanwinsten in de Saudi Pro League, ook al vertrok hij snel”, begint Al Lazeez tegenover The Financial Times. “We hebben in de zomerperiode 93 spelers gecontracteerd, en ik denk dat 28 tot dertig van hen in de lijst van de top driehonderd spelers zou staan. Natuurlijk verwacht je niet dat ze allemaal blijven”, gaat hij verder.

Henderson voelde zich niet op zijn plek in Saudi-Arabië. “Soms lukt het niet, soms past de speler zich niet aan, maar ik ben nog steeds van mening dat Jordan Henderson één van onze beste aanwinsten was. We hebben veel geprofiteerd van zijn transfer en lessen geleerd. Daar blijven we door groeien”, zegt Al Lazeez.