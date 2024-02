Update: 'Nog één obstakel staat overstap Driouech naar PSV in de weg'

PSV lijkt de strijd met Feyenoord om Excelsior-buitenspeler in het voordeel te hebben beslist. Volgens zowel Voetbal International als het Eindhovens Dagblad staat de international van Jong Marokko voor een overstap naar de koploper van de Eredivisie, die ruim vier miljoen euro plus bonussen zou gaan neertellen. Naar later blijkt is er nog één obstakel dat een overstap van Driouech naar Eindhoven in de weg kan staan.

Het was al langer duidelijk dat beide topclubs zich op deadline day nog hoopten te versterken met de 21-jarige Driouech, die bij Excelsior nog tot medio 2025 onder contract staat. De snelle buitenspeler, die doorgaans op de linkerflank acteert, maakte de voorbije maanden een uitstekende indruk in de Eredivisie, waarin hij dit seizoen vier keer scoorde en drie assists afleverde.

Artikel gaat verder onder video

Bij PSV moet Driouech het gat opvullen dat is ontstaan na het vertrek van Yorbe Vertessen naar Union Berlin én de nieuwe blessure van Noa Lang. De topaankoop van afgelopen zomer had na de winterstop pas net weer zijn eerste wedstrijden meegedaan bij de Eindhovenaren, maar afgelopen weekend werd hij in de tweede helft van het duel met Almere City (2-0 winst) met bovenbeenklachten naar de kant gehaald. Naar nu blijkt is hij daarmee mogelijk 'maanden' uitgeschakeld.

Met de komst van Driouech zou PSV regerend landskampioen Feyenoord aftroeven. De Rotterdammers leken juist een mogelijk doorslaggevende troef in handen te hebben in de strijd om de speler van de stadgenoot, in de persoon van Leo Sauer, zo meldde Voetbal International-clubwatcher Martijn Krabbendam eerder op deadline day. De 18-jarige Slowaak zou op huurbasis de omgekeerde weg moeten bewandelen als Feyenoord zich met Driouech zou versterken, waardoor Excelsior niet zelf op zoek zou hoeven naar een vervanger.

Update 12.51 uur: Excelsior wil tegenover verschillende media nog niet bevestigen dat er een akkoord ligt met PSV. Elfrink schrijft dat er mogelijk alsnog een streep door de transfer gaat als de Kralingers er niet in slagen een vervanger voor Driouech aan te trekken. Daarbij zou Sauer mogelijk nog steeds een optie kunnen zijn, al is dat volgens 1908.nl 'geen concreet verhaal', zo schrijft de Feyenoord-nieuwssite op X. Of Feyenoord met een tijdelijk afscheid van de Slowaak de PSV-transfer van Driouech indirect mede mogelijk wil maken valt bovendien ook nog te bezien.