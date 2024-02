Studio Voetbal toont opmerkelijke beelden van Ajax: ‘Dit is schrijnend’

De analisten van Studio Voetbal oordelen zondagavond hard over het spel van Ajax tegen sc Heerenveen. De Amsterdammers verloren met 3-2 in het Abe Lenstra Stadion. Ibrahim Afellay en Theo Janssen hebben geen goed woord over voor het spel van de ploeg van John van ’t Schip.

Afellay zag dat Ajax er met name in de eerste helft, toen Heerenveen uitliep naar ene 2-0 voorsprong, ‘totaal’ niet aan te pas kwam. “Ze waren aan het zwemmen zonder zwembandjes. Of dat me verbaast? Nee, want het is een terugkerend probleem bij Ajax. Tegenstanders snijden er zo makkelijk doorheen bij Ajax. De organisatie is iedere keer weg, er wordt niet doorgedekt, er wordt niet met elkaar gecommuniceerd… Heerenveen is vergeten om Ajax pijn te doen en nog meer goals te maken”, stelt Afellay.

Ook Janssen is niet verbaasd door de nederlaag van Ajax. “Je gaat er natuurlijk wel van uit dat spelers een zwemdiploma hebben en de zwembandjes niet nodig hebben”, refereert hij aan de uitspraak van Afellay. “Dit was gewoon heel erg slecht. Er zat helemaal geen tempo in het spel. De bal ging van A, naar B, naar C, naar D, iedereen stond stil en keek naar elkaar. Er gebeurde gewoon helemaal niks.”

Volgens Janssen zette Heerenveen ‘geweldig’ druk, maar was dat ook mogelijk door het lage tempo van Ajax. “Er zijn te veel spelers bij Ajax, zeker achterin en op het middenveld, met te weinig kwaliteit voor Ajax.” Hij toont beelden van Ajacieden die de bal rondspelen op de helft van Heerenveen, zonder een gat te vinden. “Dit is schrijnend, natuurlijk. Dit is niet het Ajax dat je gewend bent, met veel beweging en snel voetbal. Dit is wachten op een fout. Je ziet Henderson op een gegeven moment ook lopen… gewoon walking football.”