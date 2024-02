Stunt tegen Ajax leidt tot grote transfer: 'Ik mocht weg bij positieverbetering'

De trainer van USV Hercules, René van der Kooij, maakt een mooie transfer. René van der Kooij wordt volgend seizoen de trainer van topamateurclub Rijnsburgse Boys. Van der Kooij heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee jaar, met de optie voor een derde seizoen.

Van der Kooij is zowel trainer als technisch manager bij Hercules, de club die stuntte in het bekertoernooi met een overwinning op Ajax (3-2). In de achtste finale was SC Cambuur na verlenging met 3-4 te sterk. Hercules staat op de tiende plek in de Derde Divisie, maar vanaf volgend seizoen is Van der Kooij dus actief bij Rijnsburgse Boys in de Tweede Divisie.

Volgens de trainer is Rijnsburgse Boys 'te vergelijken met clubs in het betaalde voetbal'. "Rijnsburgse Boys betekent voor mij echt een substantiële positieverbetering. Ik had weliswaar in december een nieuw contract bij Hercules getekend, maar met een clausule dat ik bij een positieverbetering weg kon. Dat is zeker het geval. Dit jaar staat Rijnsburgse Boys wat lager op de ranglijst (veertiende, red.), maar als je het over meerdere jaren bekijkt, is Rijnsburg een topamateurclub in de top vijf van de tweede divisie.”

Als trainer van Hercules speelde Van der Kooij al oefenwedstrijden tegen de club uit de Bollenstreek. “Misschien is in die duels mijn manier van spelen opgevallen, met veel beweging, intensiteit en dynamiek. Natuurlijk is winnen belangrijk, maar ik vind het ook belangrijk dat mijn team iets moois laat zien en verzorgd voetbal speelt. Ik heb er ontzettend veel zin in om dat ook in Rijnsburg te laten zien.”