Supporters reageren woedend op uiterst gevoelige beslissing: 'Afschuwelijk dit, echt lachwekkend!'

FC Groningen kondigde dinsdagmiddag aan om komende zondag in een speciaal tenue aan te treden tegen TOP Oss, maar heeft besloten om dit besluit terug te draaien na boze reacties van supporters. Aanhangers van de Trots van het Noorden willen namelijk dat de club thuiswedstrijden altijd speelt in het groen-witte tenue.

"FC Groningen speelt zondag tegen TOP Oss in het 050-tenue. Het 050-tenue werd dit seizoen gemaakt in samenwerking met het Groningse showcasefestival Eurosonic Noorderslag", schreef de Groningse club dinsdagmiddag op sociale media, waarna supporters massaal reageerden met negatieve reacties. Fans maken de club duidelijk dat er afspraken zijn gemaakt dat de wedstrijden in de Euroborg, de thuishaven van de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie, altijd afgewerkt moeten worden in het traditionele groen-witte shirt van de Trots van het Noorden. Het 050-tenue bestaat uit paarse en witte tinten en supporters zitten er niet op te wachten dat FC Groningen met dit shirt gaat aantreden in de Groene Kathedraal.

"Lachwekkend', afschuwelijk shirt", reageert een supporter van FC Groningen op Facebook. "In thuiswedstrijden te alle tijden groen-wit dragen", schrijft een ander. De ontstane commotie heeft ervoor gezorgd dat FC Groningen het besluit heeft genomen om de beslissing terug te draaien. De formatie van trainer Dick Lukkien speelt zondag in het thuistenue tegen TOP Oss, omdat er door de club niet met officiële supportersgroeperingen werd gecommuniceerd over het eenmalig dragen van het 050-tenue.

