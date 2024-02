Supporters van Arsenal dolblij met nieuws over Jurriën Timber

is op de weg terug bij Arsenal. De verdediger is ingeschreven voor de knock-outfase van de Champions League. Arsenal hoopt in de komende maanden dus weer een beroep te kunnen doen op de ex-Ajacied.

Timber raakte in zijn eerste Premier League-wedstrijd, op 12 augustus 2023, ernstig geblesseerd. Hij viel uit tegen Nottingham Forest (2-1 zege) met schade aan de voorste kruisband van zijn rechterknie. Sindsdien werkt Timber aan zijn herstel en zijn plek in de Champions League-selectie is een nieuw teken dat Arsenal hem dit seizoen nog hoopt te kunnen inzetten.

Timber was in de winter al meegereisd naar Dubai voor het trainingskamp van Arsenal. Toch zal het nog even duren voordat hij weer wedstrijden speelt. Arsenal speelt in de achtste finale van de Champions League tegen FC Porto. Die wedstrijden zijn op 21 februari (uit) en 12 maart (thuis).

Supporters van Arsenal zijn dolblij met het nieuws over Timber. Zij hadden aan het begin van het seizoen hoge verwachtingen, omdat de Nederlander een goede indruk maakte in de voorbereiding en in de strijd tegen Manchester City om de Community Shield (zege na strafschoppen).