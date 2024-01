Ajax-vertrekkers maken indruk over de grens: zelfs miskoop van 12 miljoen euro

Ajax-supporters zullen de zomerse transferwindow van 2023 niet snel vergeten. Niet alleen omdat toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat de ene na de andere speler voor geld naar de Johan Cruijff ArenA haalde. Oók omdat voor het tweede jaar op rij een groot aantal belangrijke krachten vertrok naar het buitenland. Van tot en van tot . Hoe presteren zij sinds hun vertrek uit Amsterdam?

We beginnen bij de meest spraakmakende transfer bij Ajax en dat is toch wel het vertrek van Tadic. De Serviër maakte in de zomer van 2018 de overstap van Southampton naar de recordkampioen van Nederland en groeide in de Johan Cruijff ArenA al snel uit tot publiekslieveling. Tadic was tijdens zijn eerste seizoen zowel binnen als buiten de lijnen al een leider en kreeg in zijn tweede seizoen officieel de aanvoerdersband om zijn arm. Na vijf jaar kwam er plotseling een einde aan het huwelijk tussen Ajax en Tadic. De aanvaller had er geen vertrouwen in dat hij het tij nog kon keren en vertrok naar Fenerbahçe. Met elf doelpunten en acht assists in 29 wedstrijden in alle competities overlegt Tadic ook in Turkije uitstekende statistieken.

Dat geldt ook voor Kudus. De Ghanees was in de zomer van 2022 al uit op een vertrek bij Ajax, maar mocht niet weg en werd uiteindelijk een van de weinige en misschien wel het enige lichtpuntje in een zeer teleurstellend seizoen voor de Amsterdammers. Kudus speelde zich in de kijker van clubs uit de Premier League en leek op weg naar Brighton & Hove Albion, maar verkaste uiteindelijk voor meer dan veertig miljoen euro naar West Ham United. Hij beleefde een moeizame start en was zeker niet meteen zeker van zijn plek, maar is inmiddels niet meer uit de basiself weg te denken. Het vertrouwen van coach David Moyes betaalt hij terug met doelpunten. De linkspoot maakte er inmiddels al negen.

Kudus is niet de enige die Ajax afgelopen zomer verruilde voor West Ham United. Álvarez leek lang op weg naar Borussia Dortmund, maar dat zette uiteindelijk zelf een streep door zijn komst. De Mexicaan zag zijn transfer naar de Duitse grootmacht afketsen, maar kreeg met zijn overgang naar de winnaar van de UEFA Conference League in het afgelopen seizoen alsnog zijn beloning voor een sterke periode in Amsterdam. Ook bij West Ham is Álvarez een belangrijke pion op het middenveld. Hij maakte onlangs tegen SC Freiburg in de Europa League zijn eerste treffer voor de Londenaren en verzorgde tevens een assist. Wat verder opvalt is dat Álvarez ook in Engeland naar hartenlust kaarten pakt. In de Premier League staat de teller al op zeven…

Waar Álvarez en Kudus wekelijks op de velden van de Premier League te bewonderen zijn, moet Timber zichzelf binnenkort opnieuw introduceren. Hij beleefde een veelbelovende start in Engeland en ontving veel complimenten voor zijn optreden tegen Manchester City in de Community Shield, maar raakte in de eerste competitiewedstrijd tegen Nottingham Forest meteen zwaar geblesseerd aan zijn knie. “Het gaat heel goed met zijn herstel, maar helaas moeten we hem nog lang missen”, zei Arsenal-coach Mikel Arteta begin deze maand over Timber. “Het is natuurlijk een ernstige blessure, maar in deze fase van zijn revalidatie gaat het erg snel. Het is mooi om te zien hoe hard hij werkt. Bij zo’n blessure is het ook belangrijk hoe iemand er mentaal mee omgaat en dat gaat ook erg goed.”

Ook deze spelers vertrokken bij Ajax

Dat de Premier League - en vooral Manchester United - graag shopt bij Ajax is een publiek geheim. Kudus, Álvarez en Timber maakten allemaal de oversteek naar Groot-Brittannië en ook Calvin Bassey trok naar de sterkste competitie ter wereld. Na een dramatisch seizoen bij Ajax heeft Bassey als speler van Fulham het plezier weer teruggevonden. “Fulham heeft nu voor 22 miljoen euro een cadeautje gekregen van Ajax”, sprak Süleyman Öztürk van Voetbal International onlangs nog zijn bewondering uit over de verdediger.

Öztürk was nog niet zo lang geleden eveneens lovend over Mohamed Daramy. De Deen flopte bij Ajax, maar kan terugkijken op een prima eerste seizoenshelft bij Stade Reims. In zestien wedstrijden scoorde hij twee keer en verzorgde hij vier assists. Met Francisco Conceição vertrok er afgelopen zomer nóg een buitenspeler uit Amsterdam. De kleine pingelaar keerde terug bij FC Porto. Hij is er nog niet in geslaagd een basisplaats te veroveren, maar in de minuten die hij krijgt laat hij zich geregeld van een goede kant zien. Zo was Conceição onlangs nog trefzeker tegen Shakthar Donetsk in de Champions League.