Kudus bezorgt Ten Hag en Manchester United nieuwe afgang

heeft Erik ten Hag en Manchester United nog dieper in de problemen gewerkt. De oud-speler van Ajax was namens West Ham United goed voor één doelpunt in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen The Red Devils.

Het eerste half uur stond niet bepaald bol van het spektakel in het London Stadium. Manchester United wist in de eerste dertig minuten zelfs geen enkele doelpoging te produceren. West Ham stelde daar weinig tegenover en kwam eigenlijk niet verder dan een poging van Emerson in de korte hoek. In het laatste kwartier van de eerste helft begonnen de kansen te komen voor Manchester United. Mohammed Kudus leverde de bal in bij Antony die zijn ploeggenoot Alejandro Garnacho wegstak richting het doel van West Ham. De jonge Argentijn nam de bal niet goed aan en zijn poging kon daardoor gepareerd worden door Alphonse Areola. Een paar minuten later kwam de Franse doelman goed weg toen hij een slappe poging van Kobbie Mainoo door zijn vingers liet glippen. Hij kwam met de schrik vrij en zag de bal net naast rollen.

Ook in de tweede helft lag het tempo erg laag en waren de kansen spaarzaam. Met name Manchester United maakte een inspiratieloze indruk zodra in de buurt van het vijandelijke doel kwamen. Twintig minuten voor tijd werd de ban gebroken door de thuisploeg na een doelpunt van Jarrod Bowen. Lucas Paqueta legde de bal met veel gevoel achter de defensie neer richting de inlopende Bowen die de bal in tweede instantie achter André Onana prikte. Tien minuten later werd de marge verdubbeld nadat Mainoo de bal knullig onder zijn voet door liet lopen. Paqueta had opnieuw een fijne steekpass in huis richting Kudus die met zijn rechterbeen de verre hoek vond met een harde lage schuiver. Zo deed Kudus zijn oude trainer Ten Hag flink veel pijn en de druk op de Nederlandse oefenmeester zal hierdoor blijven toenemen.

West Ham springt door deze overwinning over Manchester United heen op de ranglijst en staat op een verdienstelijke zesde plaats. De ploeg van Ten Hag zakt naar plek acht. Op Boxing Day komt Manchester opnieuw in actie tegen het sterke Aston Villa. West Ham speelt donderdag weer in de Londense derby bij Arsenal. De positie van Ten Hag staat al weken ter discussie en met deze nederlaag zal de druk op hem alleen maar groter worden. Kan de Tukker deze situatie nog omdraaien?