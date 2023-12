Heeft Ajax aanvaller te snel laten gaan? 'Bergwijn heeft het natuurlijk ook lastig'

Ajax telde in de zomer van 2021 een flink bedrag neer voor de komst van . De Deense vleugelaanvaller kende een veelbelovende start in Amsterdam, maar kwam er uiteindelijk niet aan te pas. De hoofdstedelingen verkochten Daramy afgelopen zomer aan Stade Reims en daar heeft hij het een stuk beter naar zijn zin. Süleyman Öztürk ziet hem uitblinken op een andere positie.

Daramy leek twee jaar geleden hard op weg naar Club Brugge, maar een belletje van Ajax zorgde ervoor dat hij uiteindelijk in het vliegtuig naar Schiphol zou stappen. De Amsterdammers hadden een bedrag van twaalf miljoen euro over voor de aanvaller. Hij slaagde er echter niet in dat bedrag terug te betalen. Daramy kwam in totaal slechts zestien keer in actie voor Ajax. Vorig seizoen was hij op huurbasis actief voor FC Kopenhagen, dat hem in 2021 nog had verkocht aan Ajax. Daramy hoopte in de voorbereiding op dit seizoen op een nieuwe kans in Amsterdam, maar al snel werd duidelijk dat hij op zoek mocht naar een andere werkgever.

De keuze viel uiteindelijk op Stade Reims, dat flink in de buidel tastte om Daramy los te weken bij Ajax. De Fransen betaalden een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 17,5 miljoen euro. “En dat voor een mislukte linksbuiten bij Ajax”, zegt Öztürk van Voetbal International. De journalist plaatst daar echter wel een kanttekening bij. “Het is natuurlijk ook wel lastig om bij Ajax buitenspeler te zijn. Bergwijn heeft het natuurlijk ook lastig als aanvoerder aan die linkerkant. Daar is ook veel kritiek op. Hij is altijd wel een vraagteken. Onder Van Gaal bij Oranje speelde hij niet aan de buitenkant, maar kwam hij meer in het midden terecht en speelde hij eigenlijk een beetje zoals Daramy nu speelt.”

Daramy maakte in de zomer van 2021 als vleugelaanvaller de overstap naar Ajax en werd door toenmalig trainer Erik ten Hag dan ook gebruikt als linksbuiten. Bij Stade Reims heeft de trainer een andere positie voor hem bedacht. “Je moet je afvragen of jongens die snelheid hebben, diepgang hebben, techniek hebben, power hebben en balvast zijn nog aan de buitenkant moeten spelen of dat ze juist in die half-ruimtes moeten komen”, zegt Öztürk. Daramy is bij Stade Reims - dat vijfde staat in de Ligue 1 - een van de twee spitsen in een 3-5-2-systeem. “Zo’n Daramy wordt gehaald voor 12,5 miljoen euro en dan denk je: wat neemt Reims voor een ongelooflijke gok met een jongen die totaal mislukt is in de Eredivisie? Maar hem zie je daar nu stappen zetten als een soort 9,5”, is Öztürk onder de indruk.

De Deen kwam tot op heden dertien keer in actie voor Stade Reims. Hij was tweemaal trefzeker en verzorgde vier assists. “Dat is toch bijzonder in de Ligue 1. Hij heeft techniek, dribbelvaardigheden, scoort makkelijk en geeft assists”, aldus Öztürk. Daramy speelde afgelopen vrijdag nog een belangrijke rol in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Strasbourg. Hij verzorgde na tien minuten de assist voor de openingstreffer van Amir Richardson.