Swart noemt één speler van Feyenoord die hij graag bij Ajax zou zien

Wie enkele jaren geleden had voorspeld dat Ajax anno 2024 zou uitkomen in de Conference League, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Nog maar twee jaar geleden beëindigde Ajax de groepsfase van de Champions League met achttien punten uit zes duels. Clubicoon Sjaak Swart denkt met weemoed terug aan die tijd onder Erik ten Hag.

“Wat verlang ik terug naar die gasten”, zegt Swart in een interview met De Telegraaf over het team dat landskampioen werd en in de Champions League tweemaal te sterk was voor Borussia Dortmund, Sporting Portugal en Besiktas. “Met Jurriën Timber en Lisandro Martínez stond de verdediging als een huis. Die andere Timber (Feyenoorder Quinten, red.) had ik hier ook graag zien spelen, trouwens.”

“Daley Blind was belangrijk als denker, terwijl Edson Álvarez op het middenveld voor gif zorgde. Met Antony, Sébastien Haller en Dusan Tadic als echte leider had je een levensgevaarlijke voorhoede”, memoreert Swart.

“Mooi hè, overigens, dat Haller de Afrika Cup heeft gewonnen. Dat doelpunt in de finale en de toernooiwinst gun ik hem na het overwinnen van zijn ziekte (kanker, red.) als geen ander”, zegt hij tot slot.