'Ten Hag weet Ratcliffe niet te overtuigen: Ineos identificeert mogelijke opvolger in de Premier League'

De toekomst van Erik ten Hag als trainer van Manchester United blijft hoogst onzeker. De nieuwe mede-eigenaar van de club, Sir Jim Ratcliffe, zou nog altijd niet overtuigd zijn dat de Nederlander de juiste man op de juiste plaats is. Andere kopstukken binnen de Engelse topclub zouden volhouden dat het vooralsnog teleurstellende tweede seizoen van de oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax alsnog een succes kan worden genoemd mits Ten Hag de komende maanden twee doelstellingen weet te behalen.

Clubwatcher Samuel Luckhurst van het Manchester Evening News schrijft op basis van 'een goed-geïnformeerde bron' dat Ratcliffe, die met zijn bedrijf INEOS 25 procent van de aandelen in United heeft weten te verwerven, 'nog niet verkocht' is als het gaat om Ten Hag. De steenrijke Brit zou inmiddels zelfs een analyse hebben laten maken om in kaart te brengen wie Ten Hag zou kunnen opvolgen, waarbij Roberto de Zerbi als een van de voornaamste kandidaten naar voren zou zijn gekomen. De huidige trainer van Brighton & Hove Albion wordt echter ook gezien als potentiële opvolger van Pep Guardiola, mocht die Manchester City gaan verlaten. Bovendien wordt de Italiaan genoemd bij FC Barcelona, dat op zoek is naar een vervanger van Xavi Hernández die vorige maand bekendmaakte aan het eind van het seizoen te gaan vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Andere kopstukken van de club zouden echter nog niet zo ver willen gaan om zich nú al over de opvolging van Ten Hag te buigen. "Ze accepteren dat er kabaal is rond zijn positie, maar houden vol dat de club nog steeds een succesvol seizoen kan beleven mits de FA Cup wordt gewonnen én United in de top-vier eindigt", schrijft Luckhurst.

Morgen (woensdag) treedt Ten Hag in de vijfde ronde van het grootste Engelse bekertoernooi met zijn elftal aan tegen Nottingham Forest, dat een thuisduel heeft geloot. De FA Cup is de enige prijs waarvoor United dit seizoen nog in de race is. In november strandde de club in de vierde ronde van de League Cup tegen Newcastle United, dat vorig seizoen in de eindstrijd van datzelfde toernooi nog werd verslagen. Daarnaast eindigde de topclub teleurstellend onderaan in A van de Champions League, waarin Bayern München, FC Kopenhagen en Galatasaray de tegenstanders waren.

Bovendien wordt het gezien de huidige stand op de ranglijst bepaald geen sinecure om bij de bovenste vier te eindigen (en dus opnieuw kwalificatie voor de Champions League af te dwingen). Na de verrassende 1-2 thuisnederlaag tegen Fulham van afgelopen weekend bezet Ten Hag met zijn elftal de zesde plaats in de Premier League, met 44 punten uit 26 duels. De achterstand op de vierde plaats, die momenteel in handen is van Aston Villa, bedraagt inmiddels acht punten.